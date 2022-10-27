有片｜專注當下、感受豐盛！10分鐘靜心冥想瑜伽練習
上班族每天生活節奏快速、工作忙碌緊張到無法喘口氣休息，日復一日，難免煩躁焦慮、精神緊繃，影響身心的健康。何不利用晚上就寢前的短短10分鐘，跟著「Yoga With Jade」瑜伽老師Jade一起做做靜心冥想瑜伽練習，幫助你消除白日裡的疲憊與混亂，釋放身體的負能量，得到身心的淨化。
瑜伽老師Jade指出，冥想的過程裡是一種心的放鬆，也是一種鍛鍊，可以幫助我們時刻專注在每一個當下之間，感受到生命能量的豐盛。她要分享的是把感恩的心情帶入冥想的練習。趕快點開影片，跟著她一起進入這一段向內探索的美妙旅程。
在練習之前，首先找一個坐墊用來支撑墊高骨盆，讓散盤的雙腿可以往下放鬆。坐上去時骨盆要擺正，身體放鬆。雙手可以選擇輕鬆地放在雙腿上，或者掌心交疊放在胸口心輪的位置。然後透過每一個吸氣，自然地向上延伸脊椎，每一個吐氣則自然地放鬆肩膀往後往下沉。
覺察每一次的吸氣與吐氣時身體細膩的動靜——延伸、擴張、放鬆、膨脹與收縮，然後將滿滿的感恩能量注入一呼一吸之間，慢慢地就能感受到心的平靜自在。想了解更多關於瑜伽健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起享受瑜伽的療癒生活！
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