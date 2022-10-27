有片｜專注當下、感受豐盛！10分鐘靜心冥想瑜伽練習

減肥期間讓人最掙扎的事，就是遇到朋友同事們相揪要聚餐，不去就快沒朋友了，去了又害怕美食當前受不了誘惑？在Youtube上擁有三十多萬訂閱者的營養師Ricky張家祥，以過來人經驗教你只要掌握這四大原則，就可以放心大膽地去赴宴。趕快點開影片來看看吧！

2022-10-28 16:48