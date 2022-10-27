快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

有片｜專注當下、感受豐盛！10分鐘靜心冥想瑜伽練習

聯合新聞網／ 楊惠晴
冥想練習在一呼一吸之間，感受身體的延伸、擴張、放鬆、膨脹與收縮，慢慢地讓心中平靜自在。圖片／Canva
冥想練習在一呼一吸之間，感受身體的延伸、擴張、放鬆、膨脹與收縮，慢慢地讓心中平靜自在。圖片／Canva

上班族每天生活節奏快速、工作忙碌緊張到無法喘口氣休息，日復一日，難免煩躁焦慮、精神緊繃，影響身心的健康。何不利用晚上就寢前的短短10分鐘，跟著「Yoga With Jade」瑜伽老師Jade一起做做靜心冥想瑜伽練習，幫助你消除白日裡的疲憊與混亂，釋放身體的負能量，得到身心的淨化。

瑜伽老師Jade指出，冥想的過程裡是一種心的放鬆，也是一種鍛鍊，可以幫助我們時刻專注在每一個當下之間，感受到生命能量的豐盛。她要分享的是把感恩的心情帶入冥想的練習。趕快點開影片，跟著她一起進入這一段向內探索的美妙旅程。

在練習之前，首先找一個坐墊用來支撑墊高骨盆，讓散盤的雙腿可以往下放鬆。坐上去時骨盆要擺正，身體放鬆。雙手可以選擇輕鬆地放在雙腿上，或者掌心交疊放在胸口心輪的位置。然後透過每一個吸氣，自然地向上延伸脊椎，每一個吐氣則自然地放鬆肩膀往後往下沉。

覺察每一次的吸氣與吐氣時身體細膩的動靜——延伸、擴張、放鬆、膨脹與收縮，然後將滿滿的感恩能量注入一呼一吸之間，慢慢地就能感受到心的平靜自在。想了解更多關於瑜伽健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起享受瑜伽的療癒生活！

原始影片

Yoga With Jade YT

Yoga With Jade網站

Yoga With Jade FB

Yoga With Jade IG

延伸閱讀

喝這碗湯健身增肌、加強吸收！中醫師推薦健身族的強筋健骨妙方

腰椎疼痛翻來覆去睡不著？物理治療師教你這麼做！

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜減肥中朋友卻相揪聚餐？營養師教你掌握這四點放心吃！

減肥期間讓人最掙扎的事，就是遇到朋友同事們相揪要聚餐，不去就快沒朋友了，去了又害怕美食當前受不了誘惑？在Youtube上擁有三十多萬訂閱者的營養師Ricky張家祥，以過來人經驗教你只要掌握這四大原則，就可以放心大膽地去赴宴。趕快點開影片來看看吧！

國二女生被男同學捏屁股 老師要她不要太計較 父母霸氣挺女：這不是你的錯！

Joyce的青春時期過得特別慘淡，圓潤體型被霸凌，甚至被男同學當眾捏屁股取笑，老師置之不理加深內心陰影，還好父母溫馨陪伴「錯的是做這件事的人，不是你！」找回自信自己，後來亮麗發展更讓當初霸凌者自慚不已

有片｜專注當下、感受豐盛！10分鐘靜心冥想瑜伽練習

上班族每天生活節奏快速、工作忙碌緊張到無法喘口氣休息，日復一日，難免煩躁焦慮、精神緊繃，影響身心的健康。何不利用晚上就寢前的短短10分鐘，跟著「Yoga With Jade」瑜伽老師Jade一起做做靜心冥想瑜伽練習，幫助你消除白日裡的疲憊與混亂，釋放身體的負能量，得到身心的淨化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。