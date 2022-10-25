總是以夫為天卻被離婚 全職主婦為孩子變身女強人：只有自己可以幫助自己

從來沒有想過，全心全意投入的家有一天會崩解，在丈夫提出離婚那一刻，全職家庭主婦蘇圍美覺得自己的人生毀了。為了照顧兩個孩子，她從零開始學習創業，沒有聲音的女人，化身女強人，要捍衛自己和孩子的未來。

蘇圍美接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走過失婚、運動找回健康和自己的艱辛歷程。

我是個好差勁的人

蘇圍美表示，人生中最大的挫折，就是結束婚姻。自己本來就不是個很有自信的人，「老公說一我不敢說二，女人就是要把男人扶持好，讓男人在外面呼風喚雨」是她一直堅信不移的好妻子責任。

當前夫提出離婚時，以夫為天的她從沒有想過有這麼一天，「沒有人告訴我應該要愛自己，聆聽自己的需求，我怎麼會把自己搞成這樣，我的生命出了什麼狀況？」她所呵護建置的完美家庭崩塌毀壞，更嚴苛否認自我的價值。

「面對痛苦，我選擇讓自己忙錄！」當時，兩個孩子都才念幼兒園，蘇圍美當了7年全職媽媽，自認什麼都不會，決心從頭開始學習上課，不論是婚禮主持人、如何至韓國泰國批發、心靈課程等，希望透過進修讓自己找到新出路。

蘇圍美的小女兒有嚴重異位性皮膚炎，發作時患部會痛苦搔癢，只能靠藥物抑制，但長期用藥會讓皮膚變薄。 「賭一賭，不賭沒有路走！」蘇圍美想到，朋友曾經跟她說過非洲乳木果油可以止癢。

當年這個產品在台灣還沒有人正式販售，她親自飛到非洲了解原料的製造過程，引進非洲乳木果油、婦女做的手工皂帶到台灣來銷售，吸引很多皮膚過敏的病患購買， 開啟了創業之路。

好體力才能陪孩子長大

蘇圍美過去不喜歡運動，長久以來都是透過節食來減肥，但隨著年紀增長，代謝和體力都越來越差，她不能接受自己肥胖，希望自己有真實的曲線，當然更希望自己可以有很好的體力，才能夠陪伴二個孩子長大。

剛好教會姐妹是健身教練，正推廣壺鈴是一項全身性的運動，在家隨時都可以做，蘇圍美請對方來家裡做一對一的訓練。「要做就做到好，是她一併的態度」她一周鍛鍊三次還錄影給教練看，目標就是馬甲和翹臀。

隨著扎實的鍛鍊，再加上營養保健品的搭配，雖然體重沒有太大的變化，但曲線很明顯，肚子開始出現馬甲線，屁股手臂愈來愈緊實，蘇圍美越來越敢穿貼身衣服，當然得到的讚美也很多，這個讚美使她愈來愈自信，也愈有動力堅持下去。

只有自己可以幫助自己

走過失婚、單親媽媽創業獨力撫養孩子的苦，蘇圍美認為，運動使他變得更好。「挫折所流的淚水，生命會証實！運動所流的汗水，身材會顯現！我常在運動中有很多的省思，現在運動反而是腦筋最清楚的時候。」

她表示，很多人都只站在原地羨慕別人，覺得自己做不到，但其實枷鎖都是自己加在身上的，沒有為自己拼一次，就不會知道生命是如此的美好。人生的挫折不算什麼，反而是因為挫折，才能成為更好的你。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，沒有這些挫折，沒有今天的我。人生沒有過不去的坎，只有走不出的人，跟運動一樣，沒有達不到的身材，只有不想動的人！只有自己可以幫助自己，人生要為自己而戰。勇敢激發自己的潛力，感謝人生這麼的精彩。

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