有片｜股四頭肌這樣鍛鍊，讓妳瘦下半身又勻稱結實

羨慕別人的腿筆直又均勻嗎？爬個樓梯雙腿直抖真肉腳？許多女生在意自己的下半身臃腫、肌肉無力，想盡辦法減肥卻成效不彰。在香港致力於推廣女生運動風氣的李芷慧Zoe請來健身教練Sum In要帶姐妹們一起來訓練股四頭肌，幫助大家不僅能瘦下半身，還能擁有一雙勻稱又結實的雙腿。趕快點開影片看看吧！

由於股四頭肌是全身上下最強而有力的肌肉群，透過運動訓練能增加睪固酮的分泌，可以有效提升全身肌肉量，改善下肢浮腫的問題，尤其在意腿粗的人反而要勤練，讓下半身線條和比例更好。訓練股四頭肌的好處很多，除了燃燒掉更多熱量，還能帶動全身的協調性，促進運動表現。

李芷慧Zoe和健身教練Sum In在此建議六個訓練動作，其中三個動作與深蹲有關，深蹲可說是健身動作中的王道，由於它是個多關節動作，包括股四頭肌、臀肌和腿後肌都會參與到，適合初學者，唯要注意的是身體不夠柔軟的人，一開始不要蹲太低，以免造成運動傷害。

在我們日常生活中不管行路、跑步都會用到股四頭肌，鍛鍊好下半身，得到更好的線條及比例，整個人看起來自然就不顯老。想了解更多關於女生健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起練股四頭肌，減脂又漂亮！

原始影片

香港健身小老闆Zoe李芷慧YT

Zoesportdiary IG

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