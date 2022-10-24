老公比自己矮11公分 高個女孩甜曝原因：兩個人在一起，是靈魂在一起

從小到大，王國萍總是深受外表困擾。176公分比一般東方女孩高挑，被嫌「長那麼高以後嫁不掉」，努力找比自己高的對象。最後，王國萍卻嫁了比她矮11公分的老公，甜曝原因「在一起，是靈魂在一起，不是外表在一起！」

王國萍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享和老公交往、相處的秘辛，更透過運動健身遠離外表焦慮的努力過程。

雄壯的女孩

45歲的王國萍表示，她一直對自己的外表耿耿於懷。年幼的時候，被評價說太高，青春期又被說太胖，進入社會後在一堆同事裡，永遠是最大隻的那一個。身高176公分，只要體重突破60公斤以上，不管穿什麼衣服，看來就是雄壯。

她在紡織業任職，時常需要飛到世界各地參加展覽，時尚產業外表很重要；30歲前，看到體重飆到超過68公斤，只能透過節食、有氧運動來把體重拉下去「只要餓不死就往死裡餓」經歷暴飲暴食，各種身材焦慮，失眠等狀況。

適婚年齡的時候，王國萍周遭有許多追求者，其中不乏身高比她高的人，最後卻跌破眾人眼鏡，嫁給了身高僅有165公分的老公。

王國萍表示，她節儉過日，捨不得買名牌，當時還只是候選人之一的老公，卻努力存錢，只為了買了一個名牌包給她「你常常要參加展覽，需要一個可以帶出門的包包」犧牲自己，貼心為她著想，讓她感動不已。

婚後十多年，雖然王國萍工作常常要飛大陸、越南、美國，和老公聚少離多，但老公一直給她很大的空間，負責照顧兩個孩子，一家四口一起努力，為更好的未來打拼。

王國萍笑說，曾問老公為什麼敢娶比自己高的女孩？老公說「娶你可以改良基因，多棒啊！」她也慶幸自己當年的選擇「兩人在一起，是靈魂在一起，有對的靈魂陪著自己，再難的事情也可以面對。」

運動擺脫體態焦慮

王國萍的兩個孩子，老大現在國二、小的才在念小二。兩次的懷孕生子，每次孕期都直接增加體重30公斤，雖然後來都成功減到70公斤以內，但是到了65公斤就卡關，怎樣都沒有辦法再往下降。。

41歲疫情開始的前一年冬天，王國萍在大陸工作，由於需要長時間使用電腦，頸椎健康惡化影響到正常生活，剛好有個朋友是健身教練，鼓勵她接觸肌力訓練，但訓練始終沒能養成習慣。

2019年春節，她回台灣和家人渡過，加入健身房辦了卡，但使用的還是有氧器械，不久又因工作回到了大陸，接下來因為疫情沒有機會回台灣。她重新找教練學習深蹲、硬拉、臥推，一週4節課，因為疫情無法外食改為自己備餐。

透過訓練還飲食控制雙管齊下，王國萍的體重一直在穩步的下降，教練不斷提醒她關注動作的準確性，而不是純粹衝重量。

2020年開始，大陸的疫情管控更加嚴峻，連健身房都沒有辦法去，王國萍投入預算在家建置居家健身設備，購入臥推架、一台飛鳥和一組啞鈴。她透過一週五次肌力訓練，線條慢慢開始顯現出來了，更感受到運動後的愉悅感。

30歲後的外表靠自我修練

在靈魂契合的伴侶支持下，王國萍勇敢專尋想要的人生，也成為孩子最好的逐夢典範，就算一趟出門都是兩、三個月，也不因為孩子委屈自己，勇敢追求想要的，獨立自主的能力，母子間的相處就如同朋友般自在。

「身材焦慮不見了嗎？嗯，偶爾還是有。但是自己也明白，通過一段時間的調整，完全可以到達更好的狀態。」王國萍表示，作為中年的她，非常感謝生命中有這樣一個機會，進入到力量訓練的世界，變成生活中不可缺少的一部分。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，30歲前，美麗的容顏是父母的恩賜，30歲後，得體的外表是自我修煉的結果。

無論職場還是居家，一個輕盈並有力量的身體，是現代社會女生追逐並努力的方向。它會給我們帶來的不僅僅是身體的強大，能控制好自己外表的人，在生活中也很少會被輕易打敗。

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