快訊

九合一抽籤出爐！六都市長候選人號次總整理 口號手勢超有梗

知名女演奏家遭瘋傳裸照 恐怖前男友下場慘了！

暖心麥當勞 客製餐點趕上小朋友告別式 父致謝：完成心願

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假日都在工作 彩妝師工作高壓帶狀泡疹 做對一件事找回自在人生

聯合新聞網／ 張念慈
彩妝師黃羽璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何蛻變、愛情工作兩得意的過程。圖片由黃羽璇授權「有肌勵」刊登
彩妝師黃羽璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何蛻變、愛情工作兩得意的過程。圖片由黃羽璇授權「有肌勵」刊登

彩妝師工作高壓、假日才是接案高峰，長期壓力累積，讓黃羽璇全身病痛、帶狀泡疹纏身，疫情爆發初期更讓收入頓時歸零，人生跌入谷底。

黃羽璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何蛻變、找回自在人生的過程。

全球跑透透的彩妝師

黃羽璇大學就讀觀光科系，但因為對彩妝產業有興趣，積極上課學習、考證照，大學畢業後一年在飯店工作，發現自己還是喜歡彩妝產業，決心轉職成為全職彩妝師。家人一直都很支持她想做的事，讓黃羽璇不畏懼轉換跑道。

彩妝師工作看似光鮮亮麗，但其實工作時間非常長，為了配合客戶，黃羽璇常常凌晨天還沒亮就出門，每次工時從5個小時到10多個小時不等，更因客戶遍布全省各地，她必須常跑外縣市，疫情前也常出國工作，協助新秘、平面拍攝工作。

身為彩妝師，最有成就感的就是看到客戶的妝容被讚賞，尤其是婚禮現場，新娘的父母親看到女兒完妝後、穿上禮服出嫁那一剎那，常常感動得熱淚盈眶，這樣感人的畫面，是黃羽璇最欣慰的時刻。

疫情爆發收入歸零

過去因為工作關係，黃羽璇每天作息不正常、睡眠不足，凌晨起床的工作總是以咖啡與提神飲料為主，常常有一餐沒一餐的，加上工作現場屬於高壓的環境，跟時間賽跑且不容錯誤，長期下來免疫力下降，伴隨著身體的狀況，頭痛、全身身體疼痛、胃痛胃發炎、經痛，通通找上門來。

但黃羽璇總只是吃吃止痛藥，從正常人的止痛藥份量吃到強效，甚至兩倍才有止痛效果，直到5年前身體出現了帶狀皰疹的問題，反反覆覆好不了，只要身體一變差就跑出來，才在醫生的告知下了解到免疫力的問題，但她忙到根本沒時間面對，只靠意志力支撐。

2020年初開始爆發的新冠肺炎疫情，重大衝擊彩妝師工作，收入瞬間歸零。面對突然的無薪長假，黃羽璇頓失人生重心。剛好，身旁有個朋友跟黃羽璇一樣，身體一直以來都很多狀況，對方邀黃羽璇一起運動。

黃羽璇表示，透過運動與飲食習慣的調整下，兩個月的時間看見了自己的馬甲線，大概半年的時間突然發現不再需要拿出止痛藥了，才發現身體健康是多重要的一件事！

因為疫情開始接觸健身，不但改變了自己的健康與外在，甚至讓自己轉變成了第二個收入來源。後期她接觸健身產業，和男友一起開健身教室，雙方因為有共同的興趣愛好，成為能彼此給支持的心靈伴侶和事業夥伴。

勇於突破人生框架

「我原本是彩妝師，但如果我只活在這個框框裡，不可能接觸運動，也不會開運動教室，真正走出去，才知道我也可以，可以幫助別人。」黃羽璇如今是彩妝、保養的專家，也熱衷健身、衝浪、潛水，透過熱情影響幫助更多人。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人「敢於不斷突破人生的框架，讓自己的一生充滿無限可能。」

延伸閱讀

喝這碗湯健身增肌、加強吸收！中醫師推薦健身族的強筋健骨妙方

釋放一天的緊繃與壓力，睡前9分鐘臉部放鬆瑜伽

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

假日都在工作 彩妝師工作高壓帶狀泡疹 做對一件事找回自在人生

彩妝師工作高壓、假日才是接案高峰，長期壓力累積，讓黃羽璇全身病痛、帶狀泡疹纏身，疫情爆發初期更讓收入頓時歸零，人生跌入谷底。 黃羽璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何蛻變、找回

有片｜腰椎疼痛翻來覆去睡不著？物理治療師教你這麼做！

因為久坐習慣或坐姿不良而產生的腰椎、脊椎變形的人，最苦惱的就是晚上常常在床上翻滾一整夜怎麼睡都不舒服。如果你有這種困擾，沒關係，物理治療師詹珞瑤將教你怎麼睡就可以得到舒緩和放鬆，趕快點開影片看看吧！

離婚帶兩個小孩 單親媽談戀愛被男方家人嫌：你們不適合，不要再聯絡！

19歲就踏入婚姻，蘇品瑄是早婚的單親二寶媽，離婚後談戀愛卻被對方家人嫌棄「我兒子沒結過婚，為什麼要跟一個離過婚，還帶兩個小孩的女人在一起？」但她依然相信愛，努力經營自己，相信幸福會來到。 蘇品瑄

16歲被父母拋下獨自生活 旱鴨子挑戰海潛找回對自己的主導權

16歲的家庭變故，改變了Iris的人生。她被父母拋下獨自生活，半工半讀付房租靠自己長大，如今36歲再也沒跟家人一起住過，「就算不堅強也要死假裝堅強」在健身健美領域找到自信，逐步從自怨自艾到找回自我的快

有片｜喝這碗湯健身增肌、加強吸收！中醫師推薦健身族的強筋健骨妙方

現代人愛健身，卻有些人是運動做了、蛋白也吃了，但身體就是不長肌、增肌效果不彰；其中原因可能出在脾胃不好，造成蛋白質吸收不良。其實想要增肌，靠中藥也可以輔助，擁有百萬粉絲、說話幽默風趣的Youtuber 77老大，他推薦所有健身族一定要試試這碗湯。

幼年險溺斃陰影纏身 她克服恐懼挑戰鐵人三項：我是可以完成任何事情的！

從小被嫌棄「不要吃太多，太胖了喔！」連多吃一口麵包都被強迫要不斷走路瘦回來，陳書瑜不喜歡自己，開始運動卻又在泳池差點溺斃。為了克服縈繞多年的恐懼，她挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。