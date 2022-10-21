假日都在工作 彩妝師工作高壓帶狀泡疹 做對一件事找回自在人生

彩妝師工作高壓、假日才是接案高峰，長期壓力累積，讓黃羽璇全身病痛、帶狀泡疹纏身，疫情爆發初期更讓收入頓時歸零，人生跌入谷底。

黃羽璇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何蛻變、找回自在人生的過程。

全球跑透透的彩妝師

黃羽璇大學就讀觀光科系，但因為對彩妝產業有興趣，積極上課學習、考證照，大學畢業後一年在飯店工作，發現自己還是喜歡彩妝產業，決心轉職成為全職彩妝師。家人一直都很支持她想做的事，讓黃羽璇不畏懼轉換跑道。

彩妝師工作看似光鮮亮麗，但其實工作時間非常長，為了配合客戶，黃羽璇常常凌晨天還沒亮就出門，每次工時從5個小時到10多個小時不等，更因客戶遍布全省各地，她必須常跑外縣市，疫情前也常出國工作，協助新秘、平面拍攝工作。

身為彩妝師，最有成就感的就是看到客戶的妝容被讚賞，尤其是婚禮現場，新娘的父母親看到女兒完妝後、穿上禮服出嫁那一剎那，常常感動得熱淚盈眶，這樣感人的畫面，是黃羽璇最欣慰的時刻。

疫情爆發收入歸零

過去因為工作關係，黃羽璇每天作息不正常、睡眠不足，凌晨起床的工作總是以咖啡與提神飲料為主，常常有一餐沒一餐的，加上工作現場屬於高壓的環境，跟時間賽跑且不容錯誤，長期下來免疫力下降，伴隨著身體的狀況，頭痛、全身身體疼痛、胃痛胃發炎、經痛，通通找上門來。

但黃羽璇總只是吃吃止痛藥，從正常人的止痛藥份量吃到強效，甚至兩倍才有止痛效果，直到5年前身體出現了帶狀皰疹的問題，反反覆覆好不了，只要身體一變差就跑出來，才在醫生的告知下了解到免疫力的問題，但她忙到根本沒時間面對，只靠意志力支撐。

2020年初開始爆發的新冠肺炎疫情，重大衝擊彩妝師工作，收入瞬間歸零。面對突然的無薪長假，黃羽璇頓失人生重心。剛好，身旁有個朋友跟黃羽璇一樣，身體一直以來都很多狀況，對方邀黃羽璇一起運動。

黃羽璇表示，透過運動與飲食習慣的調整下，兩個月的時間看見了自己的馬甲線，大概半年的時間突然發現不再需要拿出止痛藥了，才發現身體健康是多重要的一件事！

因為疫情開始接觸健身，不但改變了自己的健康與外在，甚至讓自己轉變成了第二個收入來源。後期她接觸健身產業，和男友一起開健身教室，雙方因為有共同的興趣愛好，成為能彼此給支持的心靈伴侶和事業夥伴。

勇於突破人生框架

「我原本是彩妝師，但如果我只活在這個框框裡，不可能接觸運動，也不會開運動教室，真正走出去，才知道我也可以，可以幫助別人。」黃羽璇如今是彩妝、保養的專家，也熱衷健身、衝浪、潛水，透過熱情影響幫助更多人。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人「敢於不斷突破人生的框架，讓自己的一生充滿無限可能。」

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