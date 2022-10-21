有片｜這５種習慣養成體重就降下來了，還能維持不復胖！

許多人減肥減得很辛苦，不僅要長時忍受飢餓，還要強迫自己運動，好不容易有些成果，稍一放鬆又打回原形，如此陷入無限循環的復胖輪迴。在Youtube上擁有三十多萬訂閱者的營養師Ricky張家祥，根據自己的減重經驗分享，幫助有效減肥以及不使復胖的最好方式，就是直接改變飲食習慣！

徹底將過去易致胖的飲食和生活習慣改掉，第一步就是要控制熱量攝取和營養素均衡。營養師Ricky張家祥指出關鍵點，教大家只要這５種習慣養成了，想要體重下降輕而易舉，還能打造易瘦體質，最重要的是獲得健康的身體狀態。怎麼做趕快點開影片來看看吧！

食物在減肥過程中是最重要的，在對的時間吃對的食物往往是能夠左右減重成功的要素，因此，學會認識食物是首要。減肥者最難抗拒身邊的各種美食，假如能夠在隨手可得的地方例如讓冰箱、零食櫃充滿正確的食物，當食慾產生時就不會心裡掙扎該吃不吃。

減肥方法有許多種，選擇適合自己的最重要，這樣才有持續的意志力，也不會半途而廢。透過習慣的養成讓自己的身體循序漸進的來達到易瘦體質，能夠減少復胖的機率。想了解更多健康瘦身的資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。吃得好吃得巧就不怕胖！

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