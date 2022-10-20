有片｜腰椎疼痛翻來覆去睡不著？物理治療師教你這麼做！
因為久坐習慣或坐姿不良而產生的腰椎、脊椎變形的人，最苦惱的就是晚上常常在床上翻滾一整夜怎麼睡都不舒服。如果你有這種困擾，沒關係，物理治療師詹珞瑤將教你怎麼睡就可以得到舒緩和放鬆，趕快點開影片看看吧！
詹珞瑤治療師指出腰椎的變形有兩種，而有腰椎疼痛的人睡覺的姿勢要注意的地方也不一樣。首先是習慣平躺的人，若是感到腰部無法平貼床面或有懸空感時，可以擺放一個枕頭或抱枕在膝蓋下方，幫助腰椎有支撐力，減少不適感。
而習慣側睡的人，由於通常是兩腳交疊或單腳側睡的情形，因此，有腰椎前凸的人一定要加個枕頭在兩腳中間，保持骨盆和腰部不致於太過前突或旋轉。至於習慣趴睡者，則建議在下腹部位置墊一個枕頭，來幫助支撑腰椎。
詹珞瑤治療師也指出，大部分脊椎變形都跟白天的姿勢不良有關，倒不一定是因為晚上睡覺姿勢不對而引起的。影片最後她則示範了一個睡前運動，幫助大家降低腰椎壓力。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。一起腰椎運動做起來！
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