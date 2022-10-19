離婚帶兩個小孩 單親媽談戀愛被男方家人嫌：你們不適合，不要再聯絡！

19歲就踏入婚姻，蘇品瑄是早婚的單親二寶媽，離婚後談戀愛卻被對方家人嫌棄「我兒子沒結過婚，為什麼要跟一個離過婚，還帶兩個小孩的女人在一起？」但她依然相信愛，努力經營自己，相信幸福會來到。

蘇品瑄接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走出幽谷，讓自己發光發熱的轉折故事。

跌跌撞撞的感情路

蘇品瑄的前夫大他16歲，婚後才發現彼此家庭觀念差很多，生活習慣不同，工作時間也無法搭配，雖然試圖維持婚姻，也分居冷靜過一年再努力，希望找尋轉圜餘地，但25歲還是選擇離婚了。

離婚後，蘇品瑄決心帶著兩個孩子生活，雖然很辛苦，但娘家的哥嫂、爸媽一起照顧，只告訴她「希望你快樂就好」，如今兩個孩子都已經高二、高三了，親子間相處就像朋友般融洽。

蘇品瑄表示，因為曾經有過失敗的婚姻，離婚後十幾年的感情路走的不太順遂，曾經有一任男友的父母親很喜歡她，但一知道她曾離過婚還帶著兩個小孩，態度立刻轉變「你們不適合，叫我不要再跟他們見面」，

這對蘇品瑄造成很大的打擊，但她卻從未埋怨，只是溫柔同理對方父母親的心情「大家都希望自己的小孩可以幸福」用這樣的想法去療傷，讓自己慢慢好起來的「我還是相信愛，只是很無奈，沒辦法接受我過去，我也只能接受。」

蘇品瑄也曾經遭遇交往對象劈腿，讓她覺得自己不夠好，不夠完美，才會讓對方選擇別人，從那次後她開始調整外在，不斷的精進自己的外表，但內心依然空虛不快樂。

差一點摘除子宮

前幾年，蘇品瑄做子宮抹片檢查，發現感染HPV人類乳突病毒，而且已經是第三期，隨時都會轉為癌細胞。醫生囑咐，需要趕快進行手術，手術後需要追蹤觀察，如果病變細胞還是持續擴大，就必須摘除子宮。

「我的心情跌到谷底，還有很多事情沒做、還沒去體驗人生…」過去，165公分的蘇品瑄長年身體處在病態乾瘦的狀態，最瘦曾只有40公斤，外型就像難民，手術結束等身體修復後，蘇品瑄不希望人生有遺憾，立刻帶著家人出國旅行，接著開啟健身之路。

「我做事很執著，想做的事、想達成的目標，都會堅持到底」接觸健身後，蘇品瑄的心被打開了，從鍛鍊肌力、飲食保養增重到50公斤的健康身形，她也努力充實自己的內在，由內而外散發魅力。

過去她在活動行銷公司服務，但時間被綁死，必須很晚才回家，和家人相處時間變少，她決定創業達到時間自由、財務自由，讓家人有更好的生活。

在過程中，蘇品瑄不忘當初是健身讓自己的心胸打開、身材、思維、內在和自信的種種改變，開啟自己的新生活。創業的同時，她依然持續自律的健身，未來打算考健身教練證照，讓身心靈都可以更豐盈。

內在的富有才能讓女人散發魅力

蘇品瑄今年37歲，走過12年的單親、感情挫折路，現在依然用心走在經營事業、感情、健身、家庭的路上，「這些都是我生活不可或缺的調味劑，因為我知道，這些會是能讓我發光的能量來源，現在的我很幸福，健康安排限量版的每一天。」

透過「有肌勵」她也想鼓勵更多人：內在的富有才能讓女人散發魅力，女人的安全感不是別人帶給你的，而是該如何讓自己變的有價值，當一個女人有財力自給自足，自然就不需要在乎這些。

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