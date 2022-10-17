16歲被父母拋下獨自生活 旱鴨子挑戰海潛找回對自己的主導權

16歲的家庭變故，改變了Iris的人生。她被父母拋下獨自生活，半工半讀付房租靠自己長大，如今36歲再也沒跟家人一起住過，「就算不堅強也要死假裝堅強」在健身健美領域找到自信，逐步從自怨自艾到找回自我的快樂。

Iris接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享讓人心疼不已的成長故事。

從嬌嬌女到獨自生活

Iris表示，她是家中的獨生女，國小之前很幸福，父親極度寵愛她，總是說「女兒就是要富養」去哪裡都帶著她，過年過節回母親屏東娘家就是釣魚、灌蟋蟀，家人的愛、好朋友、好同學都在身旁，說是世界上最幸福的人也不為過。

16歲的時候，因為家庭因素，父母親發生激烈爭吵，母親被家人帶走，沒想到隔天父親也跑走了，獨留當時還在念五專的Iris。

她有近乎兩個月的時間聯絡不上母親，後來輾轉從姑姑那邊問到母親下落，但母親沒有想把她接走的意思，Iris付不起房租，只好搬離原址，租著一個月3500元的小房間，靠著一個月不到一萬元的薪水半工半讀自給自足。

當時有一個非常要好的朋友，因對方父母也早逝，曾經跟Iris說過「就算不堅強，也要死假裝堅強」。因為這句話，本來就好強的她，更是不屈不撓的度過了學生生涯。直到現在36歲，再也沒跟家人一起住過，也很少聯絡。

應徵客服被拉去當教練

畢業後，Iris只想找個安穩的工作，因為從小就愛運動、打球，她到健身房應徵客服人員，沒想到對方希望客服人員是男生，她面試被刷掉，卻被總經理看上「你的外型很適合當教練，要不要來培訓當教練？」

「我沒有接觸過，但是我願意試試看！」21歲的Iris緊緊抓住對方給的機會，但15年前健身產業並不盛行，初期完全沒有人想上教練課，當時的她更瘦得像竹竿，接觸健身觀念之後，才開始調整自己體態，讓自己變強壯。

過去，她都是以自己開心的方式在運動，沒有特別訓練什麼，三年前開始第一次接觸比基尼健美、拿下IFBB亞洲盃第四名佳績，兩年前開始接觸高爾夫，今年開始接觸自由潛水。

挑戰海洋，是旱鴨子最瘋狂的行為。Iris雖然自身不會游泳，但從小愛往海邊跑，哪怕不會游泳也會享受讓自己泡在泳池中。透過潛水，可以練習心平氣和的讓自己靜下來。「先好好感受水中的自己，才能擁有對自己的所有主導權。」學會用真誠的心感受人生。

人生不要來不及

被迫堅強獨立的成長歷程，讓Iris為了生活賺錢，犧牲很多夢想，不敢去追求實踐，就算難過，也只能哭完後就抹乾淚水，下一秒繼續假裝堅強。這種只有自己懂的寂寞，後來慢慢有了轉變。

幾年前，Iris一位20多歲的朋友突然住進加護病房，一住就是兩個多月，到醫院探望對方的時候，朋友嘴裡咬個管子，牙齒都咬斷了、全身無法自主的抽緒，唯一用來回應的方式，就是用力的眨眼睛。

Iris很感概「我當時一直在想，妳想說什麼嗎？妳有什麼事想說，說不出口嗎？ 妳有什麼事想做，做不了嗎？」不久，身旁兩個朋友心肌梗塞過世，年紀才都三十左右。

後來又有個友人，過去總是嚷嚷著要飛到美國看Kobe Bryant打籃球，卻一路等到Kobe都退休了依然未成行，直到後來腦部長瘤，才決定放下一切追逐夢想，到澳洲留學。

「人生有太多太多的意外，再精密的規劃，都不及一次的意外。我還有那麼多事沒有去做，難道我要等到跟他們一樣才去做嗎？」Iris當時有個男友在美國，她決心第一次自己出國，那一趟11天旅程開啟了他的眼界，之後就開始自駕遊、出國，以前一直很猶豫不敢做的事「做了就好了、去了就好了！」

追求自己的生活不需要靠別人

Iris坦承，有一段時間很寂寞，身旁的人都結婚、生小孩，有自己的家庭，映照自己的孤單，別人的幸福讓她做什麼都想哭。

「老天對我很好，每當我遭遇挫折，不論是情感、家庭、工作，朋友的問題，我身邊就會出現更複雜的難題，不論是我的還是別人的，我就會想到，自己原本的問題，好像也不是真的這麼困難了！」Iris學習轉念思考找回自在。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人「追求自己的生活，不需要借助別人」，趁著一切都還來得及，把時間留給自己的娛樂和興趣，心境自由就可以擁有開心人生。

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