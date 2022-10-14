幼年險溺斃陰影纏身 她克服恐懼挑戰鐵人三項：我是可以完成任何事情的！

從小被嫌棄「不要吃太多，太胖了喔！」連多吃一口麵包都被強迫要不斷走路瘦回來，陳書瑜不喜歡自己，開始運動卻又在泳池差點溺斃。為了克服縈繞多年的恐懼，她挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」

陳書瑜接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享鐵人養成的奇妙旅程。

討厭鏡子裡難看的自己

擔任媒體企劃工作的陳書瑜，幼年時就開始學跳舞，但只要沒跳好就會被罵，完全感受不到運動的快樂。小六開始因課業壓力變大中斷習舞，身材變得圓圓肉肉的，又開始備受攻擊。

家人都是偏瘦體型，怎麼吃都吃不胖，在強大壓力下，陳書瑜肚子餓想吃麵包也只能咬一口，多吃幾口就要不斷走路彌補回來，「為什麼我那麼胖？」對自己的身材很自卑，嘗試各種不健康方式減肥，只想成為家人眼中理想的模樣。

她不喜歡照鏡子、不喜歡自己，覺得臉上很多青春痘的自己，好難看好醜，媽媽安慰她「外表不重要，好好念書，找到好工作就會快樂了」長大後，她才發現，這樣並不會得到快樂。

28歲就有脂肪肝

開始工作以後，因平日常常加班到晚上12點，假日也常需要加班，放鬆的時候只想吃甜點睡覺，公司一次健康檢查卻發現，明明體重才47公斤卻有脂肪肝，體脂更超過30%。

從此之後，她不管天冷、下雨，都持續堅持運動，也從室內健身房慢慢走到戶外運動，後來朋友找她一起跑半馬，她連續三年參加渣打臺北公益馬拉松半馬，第三年挑戰全馬5小時27分完賽，2020臺北馬拉松進化到4小時10分。

後來有朋友臨時不能參加鐵人三項，她意外參賽，但離比賽不到一個月，加上幼年曾在泳池差點溺斃的恐懼一直縈繞不去，她努力練習，終於挑戰2020普悠瑪鐵人三項113以6小時28分完賽。

「原來我可以，我沒有什麼不可以！我是可以完成任何事情的。」接下來，她為了進一步克服怕水的陰影，她報名救生員訓練班培養水性，計畫挑戰鐵人三項226、單車雙塔，完成更遠距離、拿下更好的成績。

一一劃掉人生中不可能的清單

陳書瑜表示，以前常會說這輩子不要做什麼、跑全馬腳好痛、參加鐵人的都是瘋子、不會累嗎？我這輩子絕對不要去！結過這些曾經嘲笑的夢想，最後自己都一一實現，或是即將完成了。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，我們努力的是「態度」，不是分數，看到身旁的人也一起很努力，就會想嘗試看看。目標會隨著時間改變，隨著自己的進步、心境不一樣，給自己再試試看的機會，相信自己可以完成任何事情，為自己設下目標，就可以一一劃掉人生中不可能的清單。

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