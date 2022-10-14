快訊

涉殺馬國女大生！昏迷前脫口「掐死一個女的」凶嫌反覆洗胃仍無法偵詢

學位遭撤！蔡壁如：對自己論文有信心 若有問題請辭立委

是幽默還性侵起手式？能不能對〈可不可以放進去一下下就好〉說不可以

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幼年險溺斃陰影纏身 她克服恐懼挑戰鐵人三項：我是可以完成任何事情的！

聯合新聞網／ 張念慈
陳書瑜挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」圖片由陳書瑜授權「有肌勵」刊登
陳書瑜挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」圖片由陳書瑜授權「有肌勵」刊登

從小被嫌棄「不要吃太多，太胖了喔！」連多吃一口麵包都被強迫要不斷走路瘦回來，陳書瑜不喜歡自己，開始運動卻又在泳池差點溺斃。為了克服縈繞多年的恐懼，她挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」

陳書瑜接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享鐵人養成的奇妙旅程。

討厭鏡子裡難看的自己

擔任媒體企劃工作的陳書瑜，幼年時就開始學跳舞，但只要沒跳好就會被罵，完全感受不到運動的快樂。小六開始因課業壓力變大中斷習舞，身材變得圓圓肉肉的，又開始備受攻擊。

家人都是偏瘦體型，怎麼吃都吃不胖，在強大壓力下，陳書瑜肚子餓想吃麵包也只能咬一口，多吃幾口就要不斷走路彌補回來，「為什麼我那麼胖？」對自己的身材很自卑，嘗試各種不健康方式減肥，只想成為家人眼中理想的模樣。

她不喜歡照鏡子、不喜歡自己，覺得臉上很多青春痘的自己，好難看好醜，媽媽安慰她「外表不重要，好好念書，找到好工作就會快樂了」長大後，她才發現，這樣並不會得到快樂。

28歲就有脂肪肝

開始工作以後，因平日常常加班到晚上12點，假日也常需要加班，放鬆的時候只想吃甜點睡覺，公司一次健康檢查卻發現，明明體重才47公斤卻有脂肪肝，體脂更超過30%。

從此之後，她不管天冷、下雨，都持續堅持運動，也從室內健身房慢慢走到戶外運動，後來朋友找她一起跑半馬，她連續三年參加渣打臺北公益馬拉松半馬，第三年挑戰全馬5小時27分完賽，2020臺北馬拉松進化到4小時10分。

後來有朋友臨時不能參加鐵人三項，她意外參賽，但離比賽不到一個月，加上幼年曾在泳池差點溺斃的恐懼一直縈繞不去，她努力練習，終於挑戰2020普悠瑪鐵人三項113以6小時28分完賽。

「原來我可以，我沒有什麼不可以！我是可以完成任何事情的。」接下來，她為了進一步克服怕水的陰影，她報名救生員訓練班培養水性，計畫挑戰鐵人三項226、單車雙塔，完成更遠距離、拿下更好的成績。

一一劃掉人生中不可能的清單

陳書瑜表示，以前常會說這輩子不要做什麼、跑全馬腳好痛、參加鐵人的都是瘋子、不會累嗎？我這輩子絕對不要去！結過這些曾經嘲笑的夢想，最後自己都一一實現，或是即將完成了。

透過有肌勵，她想鼓勵更多人，我們努力的是「態度」，不是分數，看到身旁的人也一起很努力，就會想嘗試看看。目標會隨著時間改變，隨著自己的進步、心境不一樣，給自己再試試看的機會，相信自己可以完成任何事情，為自己設下目標，就可以一一劃掉人生中不可能的清單。

延伸閱讀

釋放一天的緊繃與壓力，睡前9分鐘臉部放鬆瑜伽

讓肉腳變健腳！越走越年輕的足部訓練

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

幼年險溺斃陰影纏身 她克服恐懼挑戰鐵人三項：我是可以完成任何事情的！

從小被嫌棄「不要吃太多，太胖了喔！」連多吃一口麵包都被強迫要不斷走路瘦回來，陳書瑜不喜歡自己，開始運動卻又在泳池差點溺斃。為了克服縈繞多年的恐懼，她挑戰三鐵成功，找回自信「我是可以完成任何事情的！」

有片｜晨間午間活力舒展！10分鐘溫和瑜伽練習

身體起床了但腦袋還沒醒？忙碌一上午身體僵硬、精神疲憊？沒關係，「Yoga With Jade」的 Jade老師要教大家幾個瑜伽練習，利用短短10分鐘，讓你立馬精神百倍，消除疲勞！

扁身駝背走路像阿婆 正妹結合物理治療專業成為健身教練

「長得漂漂亮亮的，怎麼駝背那麼嚴重，走路像阿婆？」從事物理治療產業的林千雅從小自卑，連拍照都沒有勇氣，後來透過運動改善姿勢更強化身體線條，找回25歲女孩的青春亮麗，也斜槓成為健身教練，幫助更多學員找回

有片｜外食族減肥菜單，一週瘦個２公斤超easy！

許多想要減肥的外食族，常常對三餐選擇感到很苦惱，又想吃得美味又想要享瘦。 擁有百萬粉絲、說話幽默風趣的Youtuber 77老大，煞費苦心整合了便利超商、速食店、自助餐...等食物，為外食族設計了一週七天的三餐減肥菜單，想知道有哪些食物搭配能夠吃得又瘦又健康，快打開影片來瞧瞧！

20歲當未婚媽媽、男友劈腿要她忍不然就滾 30歲她考進大學：快樂人生靠自己努力

彩妝師林恩欣的人生，在她現在陽光亮麗的外表下，藏著一段殘酷不忍直視的過往。從小沒父母照料，20歲成為未婚媽媽，之後感情路波折不斷，後來交往的男友劈腿卻只要她「忍耐不然你就滾！」手上滿是割痕，心裡更是千

有片｜釋放一天的緊繃與壓力，睡前9分鐘臉部放鬆瑜伽

每天開不完的會？講不完的溝通？還要笑臉迎人？工作一整天下來身體疲憊心好累？不妨跟著「Yoga With Jade」瑜伽老師Jade一起做做臉部放鬆瑜伽，幫助你消除一天的緊繃與壓力，釋放負能量！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。