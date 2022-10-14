有片｜喝這碗湯健身增肌、加強吸收！中醫師推薦健身族的強筋健骨妙方

現代人愛健身，卻有些人是運動做了、蛋白也吃了，但身體就是不長肌、增肌效果不彰；其中原因可能出在脾胃不好，造成蛋白質吸收不良。其實想要增肌，靠中藥也可以輔助，擁有百萬粉絲、說話幽默風趣的Youtuber 77老大，他推薦所有健身族一定要試試這碗湯。

這碗湯由四種藥材組成，傳統原來是治療小孩發育不良、長不高的瘦弱體質，這個古方叫做四君子湯。作法非常簡單，只要準備一鍋1000毫升的水，將四種藥材放入小布包中投入水裡煮滾後再煮個10分鐘就完成了。詳細說明快點開影片來瞧瞧！

77老大從中醫角度解釋，脾胃不單指脾臟，而是一個消化系統的統稱，四君子湯可以針對脾胃進行調理、提升功能，促進吸收營養、補充肌肉、傳遞能量的效果。而且不需天天喝，只要搭配一週運動次數來喝即可。

不過，若有感冒症狀的人就不要飲用，以免加重病情。燥熱體質容易長痘痘的人可以將人蔘改成西洋蔘更溫和。想了解更多健身資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。顧好脾胃，提高增肌的效率！

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