扁身駝背走路像阿婆 正妹物理治療師斜槓健身教練

「長得漂漂亮亮的，怎麼駝背那麼嚴重，走路像阿婆？」正妹物理治療師林千雅從小自卑，連拍照都沒有勇氣，後來透過運動改善姿勢更強化身體線條，找回25歲女孩的青春亮麗，也斜槓成為健身教練，幫助更多學員找回健康自己。

走路像阿婆的扁身人

林千雅接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示自己從小就是個扁身人，照鏡子或拍照看起來沒曲線外還駝背，長越大才發覺體態好糟糕，也常被家人說長得漂漂亮亮的卻駝背很可惜，雖然努力對著鏡子調整姿勢，但就算抬頭挺胸，依然被覺得像是阿婆走路。

「物理很爛可以念物理治療系嗎？」她跟隨姐姐攻讀物理治療系，本來很惶恐物理治療系是念物理，入學後才發現原來需要學的是人體構造，等到專五去醫院實習，才發現透過臨床可以解決病患的不適，滿滿的成就感引發熱情。

門診有一位60多歲的病患原本就因不愛活動膝蓋退化，無力執行日常生活，不料夜間起床跌倒，穿了一年從頸椎到腰椎的背夾，更因術後後遺症行動不便，更難復健康復，只好請看護照料，讓她感慨「與其年老請看護，不如趁年輕時就趁早預防。」

運動提早儲備健康

林千雅開始透過運動改善姿勢，也不想只被講很瘦而已，希望瘦的漂亮有線條

。初期她以重訓為主，同時也多去外面上運動課程增加知識，多聽多學習下，才發現訓練應該更全面性，因為自己愛下廚，她也配合飲食控制，當身體產生改變就想要變得更好、繼續保持下去。

她決心轉職當健身教練，渴望透過健身達到更好的功能性，不是只有如何使用器材，而是能結合物理治療和健身專業，幫助更多人從還年輕的時候，就為健康打好根基。

有一名21歲脊椎側彎的女學生，因下背痛問題困擾多年，只要搬一點點東西就痛，中西醫、復健科都求助過，但都沒有幫助，後來來上課，目標是改善下背痛、改善脊椎側彎的角度，上了近三個月課，下背痛狀況獲得正向改善。

還有學員產後來上課，上課過程又懷孕了，當生完第二胎後，學員很高興的跟林千雅分享，「果然有訓練有差！」生第一胎和第二胎過程感受很不一樣，被醫生稱讚很會用力，核心力量很強，孩子一下就出來了，產後體力恢復很快。

自信是自己給的

林千雅笑說，一開始其實也不喜歡運動，但她告訴自己「我都在健身房裡面了，一周就先動一兩次吧」嘗試很重要，沒有真正接觸過怎麼知道不喜歡？以前一周只練一兩次，現在一周練六次、每天都運動，進步很多，之前不覺得自己會這樣做，如今沒動就全身不對勁。

林千雅表示，很多人常困擾「我也可以像其他人一樣身材很好嗎？」「我剛起步，不知道甚麼時候才可以變好？」看到別人比自己好，會很自卑沒自信，但其實訓練需要給自己一些時間去鍛鍊，不用跟別人比較，幫自己設定好目標，有照著進度走就好，不要太焦慮，只需要堅持下去。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，自信是自己給予的，專注在改變的過程，才會慢慢變成自己喜歡的樣子，努力的方向一定會有成果，在這之前耐心等待，並相信自己。

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