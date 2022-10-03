每天都當做最後一天努力過！48歲二寶媽跑全馬、挑戰單車北高一日

「為什麼我連捐血都沒有辦法了？」39歲那一年，黃秀玲無法再捐血，她驚覺「再這樣下去，可能沒辦法陪孩子長大！」決心開始運動，一路完成六場全馬、挑戰北高一日360K，更站上凸台拿下分組冠軍；48歲二寶媽如今活得更燦爛健康！

黃秀玲接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從不運動到專業運動咖的轉變。

死亡離自己很近

黃秀玲很小就面臨死亡，10歲的時候，她一如往常的醒來，卻發現深愛的父親悄然離世，「從那時開始 我認真過每一天…因真的無法得知那一天是最後一天，那就將每一天當最後一天認真的過。」

她一直都熱心捐血，希望能夠盡自己能力幫助其他人。產前52公斤她，產後發福胖到61公斤、體脂34%，但她不認為外表對人生有所影響，更不覺得要運動改變什麼……一直到捐血無法捐，處於邊緣性的貧血，經期頭痛欲裂，父親過世的陰影再次浮現。

「才39歲，我的身體已經那麼糟了嗎？」孩子都還小，黃秀玲很怕自己無法好好陪伴他們成長，決心開始了運動。

不想偷懶就跑馬拉松吧

開始接觸運動時，也只是一周3次、每次30分鐘而已，也許是操場走一走、或騎單車，總是慢慢有成效後又懶散起來，身體習慣強度又恢復原狀。「有沒有可以堅持下去的方法？」

2015年她接觸路跑，「報名的動機也很好笑，那一場據說可以蝦子吃到飽….」沒想到，第一場4.6k賽事就拿到分組第四名，「平常只是在操場快走竟然可以拿名？因為得到好成績，會想要爭取更好的成績…」

2015年拿下5k分組第7名、2017年拿下25k分組第3名、2018年7K拿下女總第6名，她決心進階挑戰全馬，人生第一場全馬就是2018年的香港渣打馬拉松。

「抽到香港渣打馬拉松金牌賽事時，除了開心還有擔心，因為只剩下3個月時間準備。」黃秀玲抽了兩次，第一次沒抽到，第二次才抽到，她在興奮之餘，也開始每周跑五次10K的鍛鍊，每天早起跑完後再回來接送孩子，從天黑跑到天亮，跟自己對話「我可以！」

黃秀玲表示，當年自己一個人去香港跑全馬，沿途很感動也很孤獨，但身穿國旗T參賽的她，會有台灣人過來跟她喊加油，到終點時會有人喊「台灣加油」，讓她熱淚盈眶。

「所有運動都不輕鬆，馬拉松更是必須不斷重複，兩條腿不斷往前跑，跑全馬跑了五小時，要不斷跟自己對話，我一定可以完成，我一定要完成。」因為這場賽事，她完成夢想，也再次拿下亮眼成就，讓她更堅持要運動的決心。

不僅是運動而是完成夢想

這些年來，黃秀玲陸續完成六場全馬，六場半馬，2018年挑戰二鐵拿到分組第一名，2019年完成挑戰單車北高一日360K，「我只是普通的媽媽，也沒有參加跑團，也沒有很厲害的配備，必須要靠自己的能力苦練，才能一再完成自己的夢想。」

「一路自己有多努力，自己知道！」疫情期間不少人發胖，但黃秀玲依然堅持運動，花了3個月體脂從23%降到18.3%，身旁親友看到她變得更自信、亮眼，也開始跟著她運動。黃秀玲也開始接觸拳擊、瑜伽、舞蹈，運動更多元。

做一個連自己都愛上自己的人

黃秀玲感嘆，包括自己在內，很多女性忙著要當媳婦、太太，卻忘了當自己。想愛自己有很多方法，但往往大家都把運動當成第二選項，不願拿錢或時間出來運動。

「現在的我，可以很自豪得跟別人說，我是48歲二寶媽」黃秀玲相信，有些事情現在不做，以後就不會做了。時間投資在哪，成效就會在哪，她終於達成自己的目標體脂17％，未來目標是挑戰三鐵，希望鼓勵更多的人愛上運動。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，「運動可以讓自己變得更好，自己愛上自己，才能吸引更多人愛上自己。」只要活著就要動，不是只有動、或日走一萬步，身體記憶必須用21天法則來改變，要設定一點難度，有一個小目標逼自己去達成。

要努力做一個連自己都很欣賞自己的人，自信是發自內心，「我就是可以，我就是超棒」正能量是自己肯定自己，跟自己比賽就好，自己都愛自己，才能讓別人愛上我。

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