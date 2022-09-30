有片｜不靠藥物克服睡眠障礙！自然醫學「448呼吸法」助你好眠
許多人儘管白天身體勞累，但到了晚上就算躺平還是翻來覆去睡不著，得不到充足休息，有人便會依賴藥物如安眠藥成癮，長期惡性循環下來搞得身心皆出現問題。
除了藥物，有沒有其他方法能夠幫助睡眠？「健康聊心室」美國自然醫學博士林侑融醫師就要教你五招逆轉睡眠障礙的辦法。首先第一步就是清查個人所有食物和藥物，諸如酒精、咖啡因、類咖啡因藥物等。每天記得處理情緒與心理，因為造成失眠因素絕大部分來自憂鬱焦慮，另外女性朋友則要注意女性荷爾蒙的平衡，尤其是停經後婦女容易出現睡眠問題。
第五招是實施自然醫學「448呼吸法」來放鬆自律神經系統，促進入眠。這是一種平衡神經系統的減壓呼吸法，持續每天睡前做５分鐘，放鬆神經系統，平衡交感和副交感神經。詳細做法可參見影片。
林侑融醫師最後指出，站在自然醫學角度，患者有睡眠障礙，她會建議先使用非藥物療法來解決失眠問題。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天做呼吸法，減壓好入眠！
延伸閱讀
｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言