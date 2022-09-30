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有片｜不靠藥物克服睡眠障礙！自然醫學「448呼吸法」助你好眠

聯合新聞網／ 楊惠晴
許多人有失眠困擾，時常藉著藥物解決，長久下來造成身心不良影響。圖片／Canva
許多人有失眠困擾，時常藉著藥物解決，長久下來造成身心不良影響。圖片／Canva

許多人儘管白天身體勞累，但到了晚上就算躺平還是翻來覆去睡不著，得不到充足休息，有人便會依賴藥物如安眠藥成癮，長期惡性循環下來搞得身心皆出現問題。

除了藥物，有沒有其他方法能夠幫助睡眠？「健康聊心室」美國自然醫學博士林侑融醫師就要教你五招逆轉睡眠障礙的辦法。首先第一步就是清查個人所有食物和藥物，諸如酒精、咖啡因、類咖啡因藥物等。每天記得處理情緒與心理，因為造成失眠因素絕大部分來自憂鬱焦慮，另外女性朋友則要注意女性荷爾蒙的平衡，尤其是停經後婦女容易出現睡眠問題。

第五招是實施自然醫學「448呼吸法」來放鬆自律神經系統，促進入眠。這是一種平衡神經系統的減壓呼吸法，持續每天睡前做５分鐘，放鬆神經系統，平衡交感和副交感神經。詳細做法可參見影片。

林侑融醫師最後指出，站在自然醫學角度，患者有睡眠障礙，她會建議先使用非藥物療法來解決失眠問題。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天做呼吸法，減壓好入眠！

原始影片

林侑融 美國自然醫學醫師 健康聊心室YT /FB/IG

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