陪伴北漂20年 愛貓罹癌過世後，貓奴痛哭：少了你我該怎麼辦？

從剛大學畢業的少女時代開始，近20年來北漂生活，芃芃身旁一直有愛貓Suki的陪伴。去年Suki罹癌過世，芃芃陷入嚴重憂鬱，但她轉念「Suki的離開，是捨不得我沒有花時間在自己身上。」決心擦乾眼淚，讓愛貓不再為她擔心。

不願再天天以淚洗面，芃芃今年4月起開始運動，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享因為愛貓開始改變的人生。

愛貓是我在台北的見證

從小到大，芃芃都是樂觀開朗的女孩，遇到不滿、失敗，只要睡一覺就沒事了，睡一覺不行，就再多睡一覺，沒什麼過不去的困難。

21年前，芃芃當時大學畢業，從南部老家北漂到台北找工作，在街頭發現了被放在紙盒裡棄養的橘貓「陳咪」，當時陳咪才半歲。後來，芃芃又收養了另一隻貓咪Suki，「兩隻貓咪是我在台北的見證，在台北多久，就養牠們多久。」

兩隻貓咪貼心又黏人，為了照顧兩隻愛貓，這21年，芃芃不敢出遠門，也不願意出門，就算出門旅遊過夜，也頂多一、兩天，後來，貓咪年邁陸續生病後，芃芃也減少回南部老家的次數。

年紀較小的Suki有10年糖尿病史，早晚都要打針，後來更罹患腸道淋巴癌，連起身喝水都沒有力氣，還會隨時拉肚子，一個晚上將近5次無法控制的排泄，為了好好照顧Suki，芃芃的生活只剩下公司、家裡兩點一線，每天睡在沙發上，方便幫Suki鋪尿布墊、餵牠吃藥、幫忙翻身。

還好，當時一位朋友會協助芃芃照顧Suki，讓芃芃可以稍微得到喘息機會，沒想到朋友去年三月也往生，「我完全無法離開台北這個地方，再也沒有人可以幫我」隔一個月，Suki也不敵病魔，回到喵星球去了，結束2年的抗癌生活。

生活重心和夢想都沒有了

不用再徹夜照顧生病的貓咪，突然減輕許多陪病壓力，卻讓芃芃陷入接連的低潮，「我依舊失眠，突然多出的時間，卻因為沒有重心，讓我日子渾渾噩噩，記憶好像斷片一樣，記得曾經整整3天沒吃 ，醒了就哭，哭累了就睡。」

「牠如果也走了，我該怎麼辦？」身旁另外一隻21歲的橘貓「陳咪」，換算成人類年齡已經是百年人瑞，目前每天吃8顆藥用盡洪荒之力陪伴著芃芃，是她21年的室友兼床伴。「很怕牠又走了，這個世界再也不需要我，我現在立刻消失不會影響到任何人…」

重心跟夢想都沒有了，多出來的時間不知道要怎麼辦，未婚、沒有小孩，44歲的芃芃發現自己越來越負面，體重逼近60公斤，看鏡子好討厭自己「我什麼時候變成這樣的人？我都不喜歡自己了，別人也不會喜歡我。我討厭這種感覺！」

2022年4月底，她重新報名被丟棄荒廢10幾年的瑜珈課（雖然只是舒眠瑜珈），一週一堂每次一小時，下班回家就會自主練習半小時到一小時，一開始甚至前彎下腰是摸不到腳尖的，更別說是下犬、三角、勇士這些基礎體式。

後來，她開始在網路找一些自主練習的影片，每天下班做完家事，貓咪照顧妥當後，原本發呆、流眼淚，自暴自棄的時間，改成挑選20-45分鐘不等的影片跟著做。逼自已不去想負面的事，因為不想流淚，所以用流汗來宣洩情緒。

到了5月中，雖然成功瘦身，但瘦下來的肉軟趴趴的，沒有線條，5月底再報名「體態雕塑」課程，透過滑盤、壺鈴、TRX、槓片；目標是想練川字肌，讓自己有重心可以釋放壓力。

時間來到8月，芃芃的體重降到47.1公斤，腰上隱約有川字了、手臂結實了 肩膀有線條了，如今下班後除了陪貓，就固定練習瑜珈跟最少30分鐘的超慢跑，週末放假就增加滑盤、伸展、滾輪，tabata、hitt的影片，或者傍晚出去慢跑，跑個3到5公里，體脂也降到18%。

忘了我應該愛自己

走過愛貓離世的傷痛，芃芃有時候會想，Suki彷彿花了兩年時間在告訴她「每一個存在和離開都有祂的理由，這個家是世界上最溫暖的地方，但是我應該要走了，如果我再繃下去，可能會崩潰了。」接受離開，才是對大家都好的選擇。

「我以前把重心放在貓咪和工作上，忘了我自己應該要有愛自己的時間。，也許貓咪的離開，是提醒我沒有花時間在自己身上」她很慶幸，自已在低潮迷失時，沒有酗過一口酒、沒有吃過一顆安眠藥。雖然失眠還沒有完全改善，但心境已大不相同。

透過「有肌勵」她也想鼓勵更多人，原來，愛自己是很棒的事，不知道怎麼處理自己的情緒的時候，不想流眼淚就流汗代替吧，用運動是和自已的身體和解。就算一切不再穩定，也不知道未來會怎樣，但就算獨老一生，也是個健康的獨居老人！

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