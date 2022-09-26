有片｜每天七分鐘跳躍有氧，增進骨質、減少脂肪！
研究指出大多數人過了30歲後，骨骼中的骨質會開始逐漸下降，流失的速度會超過新合成的速度，因此，趁年輕「存骨本」才能提早預防骨質疏鬆。
但想要增進骨質，只靠吃鈣、曬太陽是不夠的，照護線上白映俞醫師建議，每天花七分鐘做做跳躍有氧運動，利用運動對骨頭帶來壓力，使其受力增加，進而刺激骨頭生長、增進骨頭強度。白映俞醫師示範了總共十個動作都非常簡單易做，快點開影片來跟著做吧！
這組有氧訓練每個動作進行30秒，運動強度不高徒手就能操作，在家客廳就能訓練，非常適合忙碌的上班族。訓練效果除了增加骨質之外，還有增強肌力與平行協調能力，並有效減脂，好處多多。
當然除了跳躍有氧運動，其他例如快走、跑步、跳繩、爬樓梯等，也是很好的增進骨質的運動。想了解更多關於健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。減脂增肌趕快跳起來！
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