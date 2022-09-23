為工作全力付出癲癇發作 她轉念：不該犧牲自己，從此努力拚健康！

過去，黃靖雲是全心全意為工作付出的認真上班族，卻因為壓力過大癲癇爆發，險些送命。她轉念思考：難道工作是人生最重要的事嗎？決定不再犧牲自己，透過勤奮運動讓體脂30%降到18.3%，更找回健康自信和笑容。

到底為誰在拼命

43歲的黃靖雲接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示10多年前生女兒時曾經癲癇發作，但之後一直都穩定未再發作，但因為常常皮膚過敏、感冒，全部藥物混在一起吃，導致身體代謝很差，從45公斤胖到50公斤。

在工作上，她總是盡心盡力投入工作領域，就算是加班到晚上10點，也希望努力完成主管交辦事項，某一天上班時頭很痛，以為是沒吃營養食物導致精神很差，忍著忍著，卻突然頭暈快暈倒，趕緊跟同事要了一個巧克力來吃，暫時減緩暈眩感。

沒想到，午休結束後，她一起身就立刻昏倒，整個人筆直往後倒，敲到地板發出劇烈聲響，癲癇發作抽蓄不止，緊急送醫做斷層掃描，醫生診斷是因為壓力過大讓身體不堪負荷，才引起癲癇發作。

「我這麼努力，到底是為了誰在拼命？」看著家人擔憂焦慮的神情，黃靖雲很自責，也百感交集。後來，她透過調整部門方式，讓工作和生活能盡量取得平衡。

不行這次我一定要堅持

黃靖雲的老公一直都有健身習慣，有13年健齡的他，總是鼓勵老婆一起運動。但過去黃靖雲健身一天休一天、或健身一天休三天，完全沒有動力執行，體態和健康當然也不會有太大改變。

直到後來黃靖雲癲癇暈倒後吃藥，導致身體發福，又加上壓力過大，靠著吃來紓解壓力，等到意識到真的變胖了，體脂肪已經飆高到30%，「不能再放任自己這樣下去，我決心要減肥！」

2021年遇上疫情三級警戒，也沒辦法去健身房，黃靖雲網路上找了很多的影片，嘗試自己在家裡徒手運動，先從降體脂肪開始，老公笑她堅持不了多久，「不行，這次我一定要堅持！」

沒想到，運動兩個月後體重不減反升，備受挫折，這時老公給了她建議，要她飲食也要搭配調整，成效才會比較明顯。

「就跟他拚了！」以前重油重鹹，黃靖雲開始嘗試自己做料理，每天自己帶便當，一開始覺得少油、少鹽好難吃，硬著頭皮吃下去，她也戒掉最愛吃的洋芋片，真的嘴饞受不了時就吃高纖餅乾，如今已能吃進原形食物的美味甘甜；週六、日正常進食，讓身心靈不會過於緊繃。

以前每天都要一杯全糖手搖飲，要馬上戒掉飲料不習慣，黃靖雲逐步進行，每天記錄喝飲料情況、糖量，第一個月喝一天休一天，第二個月喝一休二、第三個月喝一休三，再把分量從700CC降成500CC；慢慢將全糖變半糖、三分、一分、無糖，如今一周改成兩杯無糖飲料，一天喝2000CC水。

10個月後，黃靖雲終於看到了成果，體重從50公斤降到44公斤，體脂肪從30%降到18.3%；但這樣的身形沒有肌肉線條，她搭配每天用最有效率方式完成工作任務，下班後就進健身房重訓一小時、有氧半小時，最少一週五天，現在增肌到體重47公斤、體脂21%，終於達到理想體態。

不要犧牲自己

黃靖雲認為，想要維持良好身形，靠斷食卻完全不動，沒辦法有好的成效，反而會反彈，不要單靠某個方法，不要只看當下短期成果，卻忽視長期效應，重點是怎麼維持，飲食和運動相輔相成，才能邁向你想要的結果。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，減肥真的沒有捷徑，多運動、搭配飲食真的很重要，只要有心一定可以成功，只是需有花一點時間，才能得到自己想要的結果。沒有動力的時候，可以找朋友一起，可以從家裡運動、公園開始。

更重要的是，人生最重要的是自己的健康，你一倒下去，其他家族成員都會很辛苦。工作很重要，但家庭和人生才是最重要的，千萬不要犧牲自己。

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