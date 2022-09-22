有片｜讓肉腳變健腳！越走越年輕的足部訓練

從小到大，黃于庭（YT教練）都是舞蹈資優生，赴美國辛辛那提大學攻讀芭蕾時，更在全校僅有她一個亞洲人的情況下，靠努力成為女主角。不論在舞台演出，或現在成為芭蕾健身教練，她都深刻體悟「舞台上能夠漂亮的人，

2022-09-16 08:59