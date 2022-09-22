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有片｜讓肉腳變健腳！越走越年輕的足部訓練
登山跑步常常腳痠腿麻？逛個街腳步越來越沈重？現代人因為久坐或不愛走路的生活型態使然，讓足部筋膜越來越不健康，失去彈性產生退化，走起路來無法輕快有力，久而久之淪為肉腳一族！
脊椎保健達人、身體智慧執行長鄭雲龍老師認為，想要擁有勇健的雙腳，需要平時就訓練足部的彈性及感知能力，為此，他親身示範了五個簡單容易操作的足部訓練動作，並解釋了訓練的原理—彈弓效應，從足底筋膜到阿基里斯腱，一直連接到身體，讓我們行走起來有一種很好的彈震作用。馬上點開影片來瞧瞧！
這組訓練步驟著重在五個角度，意即活化足底筋膜、訓練阿基里斯腱、訓練足底覺察能力、訓練平衡能力、彈震與雙腿擺盪。訓練過程以赤足最好，並準備兩根棍子、一個台階或者借助樓梯即可操作。
整組做完只需5到10分鐘，大家可利用出門上班前訓練，持之以恆將會幫助你行走更輕盈、更有效率！想了解更多關於健康運動的影片？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。登山、健走、旅行的人必練！
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