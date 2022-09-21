不要想太多？高中女憂鬱求救卻被否認 她哭到出不了門：拜託你帶我去看醫生

總是不開心、甚至覺得死了比較好？從小練舞沒有童年，讓Cassandra出現憂鬱症狀，但家人拒絕承認，只要她不要想太多。被否認的負面情緒一路累積，終於在疫情期間大爆發，她崩潰哭到出不了門，家人才帶她就醫。

健身教練Cassandra接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走過憂鬱深谷，溫柔接納情緒的蛻變過程。

滿足家人期待學舞15年

Cassandra從小體弱多病，腸胃吸收不好常出狀況，更曾因為嚴重胃出血命危，幾乎每年都要住院一次。為了讓身體變健康，加上父母工作忙碌無暇照顧孩子，Cassandra每天都被排滿許多才藝課，更從3歲開始學跳舞。

然而，舞蹈教育養成不易，國中開始要飲食控制，體重超標就要跑操場，尤其公演的時候，更要跳到晚上快10點才能放學、假日還是自己精進學芭蕾，根本沒有任何童年。

到了高中時期，因為訓練過度造成心理壓力，她出現憂鬱症狀，Cassandra發現自己不想再跳了，她開始叛逆翹舞蹈課，但家人依然希望她繼續跳下去，認為她只是意志力不堅定，不願承認她有憂鬱症狀，只是要她「不要想太多。」

她順從父親心願，正取考上台藝大舞蹈系及台北市立大學舞蹈系，證明「我真的有努力，也做到了！」但最後，她決定順從自己心聲，選擇就讀全英文校區的英文系，大三考上交換學生到法國一年，脫離舞蹈圈後憂鬱症狀況改善很多。

癌前病變憂鬱大爆發

大學畢業後，Cassandra擔任行銷公關，常常晚上加班到晚上9點，回家吃完飯後繼續半夜跟美國開會，假日活動執行加上應酬，身體不堪負荷。

去年Cassandra身體健康檢查，發現癌前病變，不停的進出醫院做檢查跟治療，前期不敢告知家人或朋友，都是自己去醫院，直到得知病情不可逆，必須要開刀時才跟家人說。

開完刀休養期間，長期工作的壓力跟情緒的累積，讓憂鬱症再度找上門。

「有一天起床，我就馬上感覺到今天心情很低落，我認為要出去走走，看到陽光可能會比較開心，於是我化了妝、換好衣服準備出門，但站在鏡子前的我，眼淚嘩拉毫不猶豫地掉下來，才剛化好的妝花了，我知道我該出門，但身體動不了，沒有任何原因，巨大的痛苦纏繞著我的身體，那時是我人生最黑暗的時刻….」Cassandra說。

「不要再跟我說不要想太多，我真的需要你帶我去看醫生…」Cassandra整個人陷入黑暗，每天醒來都很痛苦，覺得死掉可能比較輕鬆，她崩潰向家人呼救，還好，這次家人終於知道嚴重性，帶她就醫治療。

在休養期間，除了定期去醫院治療，Cassandra終於有時間停下飛快的腳步，開始了解自己，因為疫情的關係，哪都不能去，她透過看書來了解自己，在書中，不用害怕會把情緒傳遞給誰，而是跟自己的對話，只有在完全接納自己，了解問題後，才能一一解決問題。

我想要好起來

過去，Cassandra完全不敢去健身房，擔心出糗、不會用器材，也很討厭流汗後黏黏的感覺，但在養病期間，她鼓勵自己每天都要去健身房，做對自己身體好的事，「因為我真的不想要再失去健康，我想要好起來，我還有好多地方沒去過，我不能因此倒下！」

養成健身習慣後，她開始思考，有沒有什麼工作，上班時間跟薪水成正比，又可以兼顧健康？

Cassandra想到，自己有深厚學舞資歷，也許可以把過去的專業，和重訓作結合，進而報考了健身教練證照，也考取國際芭蕾體雕認證，專攻女性健身、蜜桃臀訓練、減脂、增肌。她以找回自己的健康為出發點，全心投入於健身行業，體會到運動真的可以讓人擺脫憂鬱、重拾健康。

Cassandra表示，從小屬於體型比較纖細的女生，一直都不覺得自己胖，但第一次進健身房體脂居然逼近30%，是個標準的瘦胖子，很不健康的狀態，成為健身教練後，三個月降到體脂19%，還增長了肌肉，更重視放到身體裡的每一口食物，強調飲食和運動同等重要。

接納擁抱自己的情緒

Cassandra指出，很多人都在等到失去健康後，才意識到健康的重要性，寧願把錢花在教練課上，也不要以後都花在醫院住院費上。對自己的投資有多少，身體就會回饋我們多少，你的身體不會虧待你，並且會加倍回饋你，這是世界上再好不過的投資了！

當負面或是否定自己的情緒來襲時，專注於當下，接納當下擁有的情緒，觀察那種氣憤或難過或低落的心情，不要評論自己，你只需要意識到情緒這件事，神奇的是，當你這麼做時，情緒很快就會消失了。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，不要害怕嘗試，每個人都會害怕緊張，這是正常的，不要因為害怕的情緒，而阻礙了你能成長或是進步的機會，情緒是虛幻的，沒試過你怎麼知道你不能、你不會、你不行？

永遠記得「持之以恆」，沒有一件事有速成班，學習任何東西都需要時間，包括增肌、減脂、重拾健康..等，給自己時間，你只管努力做好該做的事就好，其餘的成果他們會自己想辦法，“Trust the process, your time is coming, just do the work and the results will handle themselves. “

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