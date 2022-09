不要想太多？高中女憂鬱求救卻被否認 她哭到出不了門：拜託你帶我去看醫生

總是不開心、甚至覺得死了比較好?從小練舞沒有童年,讓Cassandra出現憂鬱症狀,但家人拒絕承認,只要她不要想太多。被否認的負面情緒一路累積,終於在疫情期間大爆發,她崩潰哭到出不了門,家人才帶她就醫。

健身教練Cassandra接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪,分享走過憂鬱深谷,溫柔接納情緒的蛻變過程。

滿足家人期待學舞15年

Cassandra從小體弱多病,腸胃吸收不好常出狀況,更曾因為嚴重胃出血命危,幾乎每年都要住院一次。為了讓身體變健康,加上父母工作忙碌無暇照顧孩子,Cassandra每天都被排滿許多才藝課,更從3歲開始學跳舞。

然而,舞蹈教育養成不易,國中開始要飲食控制,體重超標就要跑操場,尤其公演的時候,更要跳到晚上快10點才能放學、假日還是自己精進學芭蕾,根本沒有任何童年。

到了高中時期,因為訓練過度造成心理壓力,她出現憂鬱症狀,Cassandra發現自己不想再跳了,她開始叛逆翹舞蹈課,但家人依然希望她繼續跳下去,認為她只是意志力不堅定,不願承認她有憂鬱症狀,只是要她「不要想太多。」

她順從父親心願,正取考上台藝大舞蹈系及台北市立大學舞蹈系,證明「我真的有努力,也做到了!」但最後,她決定順從自己心聲,選擇就讀全英文校區的英文系,大三考上交換學生到法國一年,脫離舞蹈圈後憂鬱症狀況改善很多。

癌前病變憂鬱大爆發

大學畢業後,Cassandra擔任行銷公關,常常晚上加班到晚上9點,回家吃完飯後繼續半夜跟美國開會,假日活動執行加上應酬,身體不堪負荷。

去年Cassandra身體健康檢查,發現癌前病變,不停的進出醫院做檢查跟治療,前期不敢告知家人或朋友,都是自己去醫院,直到得知病情不可逆,必須要開刀時才跟家人說。

開完刀休養期間,長期工作的壓力跟情緒的累積,讓憂鬱症再度找上門。

「有一天起床,我就馬上感覺到今天心情很低落,我認為要出去走走,看到陽光可能會比較開心,於是我化了妝、換好衣服準備出門,但站在鏡子前的我,眼淚嘩拉毫不猶豫地掉下來,才剛化好的妝花了,我知道我該出門,但身體動不了,沒有任何原因,巨大的痛苦纏繞著我的身體,那時是我人生最黑暗的時刻….」Cassandra說。

「不要再跟我說不要想太多,我真的需要你帶我去看醫生…」Cassandra整個人陷入黑暗,每天醒來都很痛苦,覺得死掉可能比較輕鬆,她崩潰向家人呼救,還好,這次家人終於知道嚴重性,帶她就醫治療。

在休養期間,除了定期去醫院治療,Cassandra終於有時間停下飛快的腳步,開始了解自己,因為疫情的關係,哪都不能去,她透過看書來了解自己,在書中,不用害怕會把情緒傳遞給誰,而是跟自己的對話,只有在完全接納自己,了解問題後,才能一一解決問題。

我想要好起來

過去,Cassandra完全不敢去健身房,擔心出糗、不會用器材,也很討厭流汗後黏黏的感覺,但在養病期間,她鼓勵自己每天都要去健身房,做對自己身體好的事,「因為我真的不想要再失去健康,我想要好起來,我還有好多地方沒去過,我不能因此倒下!」

養成健身習慣後,她開始思考,有沒有什麼工作,上班時間跟薪水成正比,又可以兼顧健康?

Cassandra想到,自己有深厚學舞資歷,也許可以把過去的專業,和重訓作結合,進而報考了健身教練證照,也考取國際芭蕾體雕認證,專攻女性健身、蜜桃臀訓練、減脂、增肌。她以找回自己的健康為出發點,全心投入於健身行業,體會到運動真的可以讓人擺脫憂鬱、重拾健康。

Cassandra表示,從小屬於體型比較纖細的女生,一直都不覺得自己胖,但第一次進健身房體脂居然逼近30%,是個標準的瘦胖子,很不健康的狀態,成為健身教練後,三個月降到體脂19%,還增長了肌肉,更重視放到身體裡的每一口食物,強調飲食和運動同等重要。

接納擁抱自己的情緒

Cassandra指出,很多人都在等到失去健康後,才意識到健康的重要性,寧願把錢花在教練課上,也不要以後都花在醫院住院費上。對自己的投資有多少,身體就會回饋我們多少,你的身體不會虧待你,並且會加倍回饋你,這是世界上再好不過的投資了!

當負面或是否定自己的情緒來襲時,專注於當下,接納當下擁有的情緒,觀察那種氣憤或難過或低落的心情,不要評論自己,你只需要意識到情緒這件事,神奇的是,當你這麼做時,情緒很快就會消失了。

透過有肌勵,她也想鼓勵更多人,不要害怕嘗試,每個人都會害怕緊張,這是正常的,不要因為害怕的情緒,而阻礙了你能成長或是進步的機會,情緒是虛幻的,沒試過你怎麼知道你不能、你不會、你不行?

永遠記得「持之以恆」,沒有一件事有速成班,學習任何東西都需要時間,包括增肌、減脂、重拾健康..等,給自己時間,你只管努力做好該做的事就好,其餘的成果他們會自己想辦法,“Trust the process, your time is coming, just do the work and the results will handle themselves. “

★珍惜生命,若您或身邊的人有心理困擾,可撥打

安心專線:1925|生命線協談專線:1995|張老師專線:1980

