亮麗空姐變全職媽媽：愛全給了孩子，卻好像忘了愛自己…

過去，Heny是光鮮亮麗的空姐，成為全職媽媽之後，傾注所有的愛給孩子，卻好像忘了要愛自己。今年2月起，她決心改變「付出多少的愛，更要努力的找回方法來愛自己，把自己顧好了才有力量愛別人！」

Heny接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享找回愛自己力量的旅程。

從空姐到全職媽媽

Heny銘傳大學應用英文系畢業後，就順利錄取成為空姐，雖然是自己熱愛的工作，但當空姐很難好好運動，光是飛去紐約一次，可能返台就需要花一個多禮拜調整時差，那一個禮拜幾乎每天在睡覺中度過。但，還好當時年紀輕，新陳代謝好，就算不注重飲食，體態依然可以維持窈窕身段。

從事空服員四年後，Heny和先生相戀步入婚姻，因為希望可以自己帶孩子，陪伴小孩成長，她辭去工作成為全職媽媽「我是擁有一個可愛女兒的全職媽媽，每天都很幸福，但也跟每個身為人母的人一樣，有著當媽媽的焦慮。」

好像忘了要愛自己

生活裡多了小人兒後，任何事都以小孩為優先。又過了好長一段時間，孩子也漸漸大了，她卻越發覺得心裡怪怪的，像是傾注所有的愛給了孩子，卻好像忘了要愛自己，甚至對世界的好奇心也被掏空了。

沒辦法出門，沒有朋友，沒有自己，睡覺後才是自己的自由，突然沒有薪水拿了，必須跟老公要家用；每天都做一樣的事，日積月累的疲勞感與日遽增。

今年2月初，一次全家返回老公在屏東的老家，待了整整一個月，因為是四層樓別墅，每天需要上上下下走個幾回。一個月後，全家人返回台北，Heny驚訝的發現「我的體態變得更結實了，整個人看起來更有朝氣！」從此，正式開啟了她的運動之路。

找到愛自己的方法

Heny開始找尋能維持體態的運動和方法，她會特別早起，拿出瑜珈墊讓睡了一夜的身軀做一些伸展，幫助放鬆修復，接著在社群媒體上，找一些自己喜歡也適宜的瑜珈、健身動作，多則一小時，少則20分鐘，流流汗再沖個澡，讓一天充滿活力！

在飲食方面，以前是天天一杯拿鐵加方糖，更愛吃巧克力。現在只喝水，黑咖啡和無糖綠茶，奶類和甜食也漸漸沒碰了。

更棒的是，運動帶來許多附加價值，Heny的體態不僅較以前輕盈，腸道變健康了連氣色也提升很多。她更找到讓自己疲勞感增加的原因，並且去試著解決，讓她充滿喜悅。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，付出多少的愛給別人，更要努力的找回方法來愛自己，把自己顧好了才有力量愛別人，這樣才是健康的愛的流動。而富有柔情浪漫的天賦又帶著堅定意志的女人們，找到心中所愛，就勇敢的繼續堅持下去吧！

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