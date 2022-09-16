全校唯一亞洲人，她靠努力拚成女主角 舞台上會漂亮，是因為內心在發光！

從小到大，黃于庭（YT教練）都是舞蹈資優生，赴美國辛辛那提大學攻讀芭蕾時，更在全校僅有她一個亞洲人的情況下，靠努力成為女主角。不論在舞台演出，或現在成為芭蕾健身教練，她都深刻體悟「舞台上能夠漂亮的人，必須內心先開始發光！」

黃于庭接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從舞蹈斜槓健身的「找自己」道路。

靜不下來就是愛跳舞

黃于庭是靜不下來的孩子，從3歲開始習舞，一直都是舞蹈科班生，當時原本可以直升大學，但因為從小夢想就是出國讀書，19歲毅然決然赴美美國辛辛那提大學專攻芭蕾。

到美國後，她不單是是舞蹈系所第一個亞洲人，更是當時學校唯一一個亞洲人，走在校園裡，常覺得自己跟異類一樣，加上芭蕾又是西方的舞蹈，亞洲人身體各方面素質沒辦法比上外國人，但她很快調整心態，「我在台灣練得也很扎實！」

雖然種族歧視不會表現在日常生活，但因為國籍、文化不同，她可以很明顯感受到被排除在外，例如分組時總是被剔除，同學們總想選長得看起來跟自己一樣的人，分在同組一起練習。

「雖然身旁沒有家人朋友給予支持，但我真的太喜歡跳舞了，把精力全部放在練舞上，不要去想別人怎麼看、怎麼說」因為勤奮努力，她一路都被選為女主角，更引來其他同學耳語，她只能督促自己趕快進步、趕快好起來，堅持信念走下去。

跳大半輩子的舞養活不了自己

畢業之後，她留在美國考舞團，這時才發現人外有人、天外有天，而且進了舞團發現，跳了大半輩子的舞蹈，竟然養活不了自己。當時收入微薄，亞洲人在西方國家又很難被看見，大學生活的殘酷如今放大成現實社會版。

「我每天有至少9個小時都在跳舞，當興趣愛好變成了職業後，不是那麼開心了。」在舞團的生活，也完全不是自己想要的方式，每天一陳不變的生活，除了跳舞，沒有精力再去接觸其他的人事物。黃于庭喜歡交朋友，卻無法認識新的人，靈魂被困住了。

大學時期，舞蹈科系學生除了跳舞，其餘時間都會到健身房進行重量訓練和皮拉提斯，黃于庭也因此愛上健身，開始專研更多的知識。一個人在國外承受孤獨與壓力，於是在大學養成第二個愛好的健身，成為她另一個轉型的跑道。

「很多女生只追求瘦，不敢舉起重量，我想透過柔美舞蹈加上健身，讓女性更快上手。」她決定將20年所學的芭蕾舞蹈和健身做結合，也是現在歐美盛行的芭蕾健身BARREFIT，讓所有愛美女性都能夠喜歡上運動，不會因為害怕到健身房而卻步，讓健身也可以優雅的進行。

芭蕾健身幫助需要的人

過去黃于庭擔心自己沒有耐心，曾經很抗拒擔任教學者的角色，雖然因為生活壓力開始接學生上課，慢慢的，她發現居然在教學上感受到無比的成就感及快樂，看到學生們的進步就會非常開心。

「能利用我的知識與力量，在運動道路上幫助需要的人，我想這就是我想要的生活。」她的學生很多來自上班族、產後媽媽，有嚴重的身體焦慮，因為沒有自信，不敢一個人上健身房。

黃于庭一位學生，在生完第二個孩子以後，一直想再生一個男生，卻被醫生認為不可能再懷孕。學生跟著她健身，從零基礎找到自信，恢復身材、身體健康，改善漏尿、盜汗情況，有一天興奮告知「教練，我懷第三胎了」身體輕盈後，竟然就順利懷孕。

孕期過程，學生持續堅持運動鍛鍊，直到生完老三，仍然繼續產後運動，更可以自主訓練，養成運動習慣。

尋找自己的閃光點

以前只著迷在跳舞的黃于庭，一心追求瘦還要更瘦，會以激進手段節食、多動去達成目的，但現在的她，早已不在乎體重機上那0.01，而是愛上自己一點一點成長的肌肉，然而發現身體變健康了，心情也不會再因瘦身產生焦慮。

從對未來茫然，到找到生活方向，黃于庭透過「有肌勵」想鼓勵更多人，人生就像一場旅行，我們對待人生要有好奇心；對待事情要積極樂觀，心情低落的時候，抱著正面的能力持續往前走。

持續探索世界，心存愛與正念，尋找自己的閃光點，持續找自己喜歡做的事。真正的美，不需要別人來定義。不要太去在意別人的眼光，舞台上的漂亮是因為你的努力你的自信，所以我們才會漂亮，不用在乎別人怎麼看，要找到自己心中所愛的，自然就會更美麗。

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