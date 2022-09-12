大學表特版正妹暴肥20公斤 她當快樂的胖子：不管什麼時候都好好愛自己

「她不是表特版正妹嗎？怎麼現在變那麼胖？」賴靖雯（潔咪Jamie）一直都是校園女神，進入演藝圈後不管怎麼瘦身卻都被嫌太壯，黯然退出後暴肥20公斤，卻成為她人生轉機「當快樂胖子後，我才知道怎麼好好愛自己！」

賴靖雯瘦回健康體態，轉職成為健身教練，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享掙脫容貌焦慮，找回自在人生的歷程。

嚴重容貌焦慮

賴靖雯有雙又圓又大的眼睛，笑容甜美可愛，清秀佳人模樣，一直都是校花等級的女神，更登上表特版成為討論對象，大學時期就獲經紀公司簽約，加入演藝圈拍攝廣告。

為了上鏡頭好看，經紀公司極度要求身材體態非常要求，當時她165公分、55公斤，因為有運動習慣，身體有肌肉線條，被嫌「太壯了，這樣不夠纖細」，導言抱怨無法將她拍瘦，要求她自我檢討。

因為被要求極致的纖瘦、定期上秤量體重，加上賴靖雯個性希望要求完美，她極度在意外表和身材，給自己很大的壓力，有嚴重的容貌焦慮症，完全不能接受自己變胖，一天只吃一顆芭樂方式過活，搭配過度運動，卻又因為壓力而暴飲暴食，反覆循環。

最後，賴靖雯還是不敵演藝圈的壓力，離開這圈子，然後放縱吃喝，爆肥了20公斤，一路胖到76公斤。這段期間很挫折低潮，對她來說，放棄原本熱愛的表演工作，這時候也在思考自己該做什麽、適合什麼。

人生放假當快樂胖子

這段期間，卻成為人生轉捩點。在身材方面，算是給自己心態上的轉念，賴靖雯笑說，既然胖了一時之間沒辦法瘦回來，就好好讓自己放個假，這段期間當個「快樂胖子」，不用只吃水煮食物、不用每天秤重，先讓自己好好快樂的過每一天。

原本大學就讀景觀建築設計，離開演藝圈之後，她回到景觀設計產業，卻發現自己沒有太大興趣，很茫然不知道未來要做什麼？

家人鼓勵她，因為家族成員都是工程師，不如跨行到穩定高薪、福利好的科技業。雖然從零開始學習，但賴靖雯決心挑戰轉職機械工程，自己買相關書籍來看、自學電腦繪圖、投履歷應徵到公司實習，最後順利進入科技公司當散熱工程師。

雖然轉職路上很辛苦，但賴靖雯心態卻反而比較樂觀，「一步步按部就班，距離成功的路就不會太難」。以前她就有在健身，爆肥之後沒有馬上積極回歸運動，反而是給自己喘息的時間調整心態，好好當個快樂胖子，慢慢瘦身不給自己壓力。

在不勉強自己的情況下，她不逼自己一定要趕快瘦下來、不逼自己只能吃水煮食物，反而好好回歸到早睡早起不熬夜，用走路方式通勤，一週兩到三次健身、常很朋友約爬山，往戶外走走。

飲食方面正常吃，不刻意少吃，頂多澱粉類減半，採取定時定量、不吃宵夜方式，終於慢慢瘦回到以前的體重。

再度跳脫舒適圈

工程師職涯維持一年多，賴靖雯發現自己個性不喜歡久坐電腦前面，加上一直都喜歡健身、喜歡與人相處，雖然身旁會有反對的聲音，希望她待在舒適圈，享有穩定的收入和存款，但她仍希望自己能勇於挑戰。

當體重降到一定程度時，賴靖雯深思熟慮下，決定再次跳脫舒適圈，離職準備證照考試，去年成功轉當私人健身教練，專攻增肌減脂、女性體態雕塑、功能性臀部訓練。

因為曾經走過嚴重容貌焦慮再瘦身的道路，她更清楚知道身體組成狀況，也知道怎麼為自己做調整，慢慢減體脂、吃得美味健康不挨餓，增肌期身體較油也覺得不會怎麼樣，懂得隨時觀測自己，是不是處在高壓狀態下，避免壓力導致皮脂醇上升、容易肥胖。

她也意識到，以前太過於在意別人的眼光，「為了瘦身好看，追求病態瘦，我看不到自己原本擁有的東西」，但其實身體原本就會偶爾體脂變高、比較油一點，或偶爾體脂變低，只要清楚掌控自己身體，是處於什麼樣的狀態，就可以去做調整。

不管什麼狀態都要愛自己

賴靖雯表示，有很多人跟她以前一樣，為了外表而患得患失，「我覺得很重要的是，但其實身材外在是可以改變的。不管自己是什麼狀態，都需要好好愛自己，與不同時期的自己和平共處，胖的時候，就積極當個快樂的胖子」

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，當意識到自己處於焦慮階段，先給自己喘口氣，把自己正在焦慮擔憂的事情條列寫出來，一一檢視怎麼解決跟處理。接著，告訴自己轉念。享受當下，接受自己、喜歡自己，嘗試新事物的時候也許會害怕猶豫，但我們可以創造更多可能性。

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