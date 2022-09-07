健身房遇到愛！被笑腿短、手臂粗 美髮師拿下健美健力賽雙獎牌，更嫁了好老公！

美髮師王曼蓁自幼個頭嬌小，常被同學取笑腿短、手臂粗，她自卑不敢穿露肩衣服，在擔任健身教練的男友鼓勵下，她投入重訓鍛鍊，華麗拿下健美健力賽事獎牌，用完美體態證明「勇敢嘗試，就會遇見不一樣的自己！」

王曼蓁接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享健身房遇到愛，成功逆轉人生的故事。

不健康的美髮師

王曼蓁的的個子嬌小，常常被笑腿很短，或是比例上看起來頭很大。讓她印象深刻的是，小時候坐在隔壁的男生會笑她手臂很粗、很肥，讓她從小五開始不敢再穿無袖或是細肩帶的衣服，盡量穿的寬鬆，才能遮住肉肉的手臂，

國中畢業時，擔任美髮師的親戚鼓勵她，未來沒有一技之長很難在社會生存，王曼蓁因此選擇就讀念美容美髮科，15歲開始半工半讀到高中；但美髮行業三餐不正常、導致腸胃系統差，服務客人必須長期站立憋尿，泌尿道系統也不好。

身處在外表就是一切的工作領域，缺乏自信的王曼蓁積極保持外觀的纖細，盲目追逐各種瘦身方法，下班後一定要去慢跑，完全不敢鬆懈，只要有一天沒上健身房就會很有罪惡感，吃東西一定過熱水、要吃生菜沙拉，最極端時還會去催吐，導致胃食道逆流。

會接觸健身，是因為前男友是模特兒，王曼蓁很好奇「為何你寧願去健身房也不願意陪我？」因此加入健身房開啟健身人生。起初自己重訓一年多，當時沒有目標、課表、沒有技巧性的訓練，所以體態上差異不大，但因為慢跑勤勞、跟著鄭多燕練腹肌，有馬甲線就很開心。

第一次約會就是健身

真正開始重訓，是認識現在的老公開始。當時王曼蓁失戀，美髮同事介紹對象給她，對方剛拿到健身教練證照「這個男生好帥，我可以！」她和對方每天在臉書聊天，三天後以免費健身體驗諮詢名義見面，兩周後正式交往。

「先生給我正確的觀念，讓我開始對肌力訓練感到著迷，下班立馬衝健身房我永遠不會忘記那股熱忱。」她也開始調適心態，很珍惜吃下去的每一口食物、享受每一次的咀嚼，在運動訓練上也就更認真。

比賽得獎我就轉職

然而，美髮行業高壓環境，讓王曼蓁兩、三天不定時劇烈頭痛，月月經痛要你命，胃食道逆流已家常便飯，加班回家半夜很正常，家人聚餐十次頂多出現四次，身心靈嚴重失衡。

2019年，當健康亮起紅燈時，王曼蓁告訴自己，「這真的是我要的嗎？」剛好那年有一場台南市長盃，她許下心願，如果得名的話，就證明自己走的路是對的，要鼓起勇氣轉職。

「你問我會不會捨不得？當然會，但人生總有取捨，舒適圈之外充滿了奇妙和未知，如果不試試，誰知道會遇上什麼呢？」那一年，她拿下成吉健力比賽第三名，「曼曼，你做到了！」毅然決然走出自己的舒適圈，轉職成為健身教練。

轉職後半年，她決定參加人生第一場健美賽事！王曼蓁對訓練上改了方向、飲食方面請了營養師，讓體態更明顯結實而有線條，2019年底摘下台灣IFBB健美賽中冠軍，拿到人生第一次國際賽事第一名，成就感大大超越疲憊，由內而外散發出自信。

不跨出去怎麼知道世界長怎樣

王曼蓁最近、也是最甜蜜的負擔，就是面對懷胎十個月後的自己。新手媽媽的她，面對好不容易鍛鍊出來的健美選手身材，變成鬆垮肚皮、育嬰過程必須暫離工作岡位，失去自由的可貴、產後憂鬱…好幾度都在懷疑人生？這個真的是我要的嗎？

「真的需要花一些時間去接納自己，告訴自己，真的不要急。」王曼蓁告訴自己，以前的我做得到，現在我也可以的。她很感謝先生與家人，做自己的後盾，快速脫離產後憂鬱，更擁有可貴的運動時間，讓身材慢慢恢復以往。

透過有肌勵，王曼蓁想鼓勵更多人，人生只有一次，不踏出去怎麼知道世界長怎麼樣子？想追夢就去追夢，就算踏出去後發現，國外的月亮沒有比較圓，但不管怎麼樣，都至少給自己一個嘗試的機會，去探索下一個領域或階段的自己，可以變成什麼樣子？

人生不要去預設太多立場，接受每一次的失敗，在每一次的經驗中成長，去勇敢嘗試，才會遇見不一樣的自己。

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