有片｜老是睡不飽？三大招趕走慢性疲勞！

現代人為了健康或維持體態，最常使用節食法或是到健身房做一些燃脂的運動。但你一定聽過健身教練或營養師常提醒減脂的人小心肌肉量流失。究竟減脂和掉肌肉之間有何關聯？有沒有醫學實證怎麼樣減脂才不會掉肌肉呢？

2022-09-03 12:00