有片｜老是睡不飽？三大招趕走慢性疲勞！
一大早坐在電腦前就打瞌睡？每天總是覺得很累、老是睡不飽？慢性疲勞是許多現代人的通病，很多人會不停地喝咖啡或是能量飲來勉強振奮精神，長此以往造成咖啡成癮仍不能消除慢性疲勞。根據美國自然醫學醫師林侑融博士的詳細解析，她要教大家三大招趕走慢性疲勞的方法，快點開影片來了解！
第一招戒除咖啡與能量飲。林侑融博士認為咖啡因雖能夠刺激腎上腺分泌皮質醇使人振奮，但久而久之腎上腺也會疲乏，人的精神會開始變差產生疲勞，並帶來更多副作用，如臨床上常見的女性荷爾蒙失調、更年期提早、卵巢早衰、男性性功能下降、憂鬱症、睡眠障礙、發炎性免疫疾病等。
第二招是333自然醫學水療法。這個方法跟運動一樣能夠達到促進血液循環的效果，初學者以避免燙傷為主可以自行調配温度。林侑融博士建議有慢性病或體弱者先使用温水，並避開皮膚傷口處以免感染。在疫情期間不方便出門下，這個方法在家就能做。
第三招找出慢性疲勞的真正原因。林侑融博士指出疲勞只是症狀並不是病因，惟有把病因找出來才能對症下藥，因此需先探究是因為作息不正常的偶發性，還是症狀已超過三個月甚至六個月以上需要鑑別診斷。由於慢性疲勞有12個常見的病因，只有找出病根去治療才能一勞永逸。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天333水療法，消除疲勞放鬆身心！
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