30歲生日她離開半導體製造業龍頭 竹科女斜槓人魚教練：從今天起，我要為自己活！

身為新竹人、成績又好，周遭親友、長輩全都在科技業工作，Tina順從所有人期待，進入半導體製造業龍頭工作，似乎再順遂自然也不過。然而，長久的工作和人生失衡，30歲這年，她決定為自己叛逆一次「從今天起，我要為自己活！」

竹科女斜槓人魚教練Tina接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享離開人人稱羨的工作，成為愛海成痴美人魚的轉變。

努力當好學生好孩子

Tina從小就喜歡往外跑，參加田徑隊、游泳隊，內心其實對搖滾樂的爵士鼓比較有興趣，但長輩認為，女生就該白白淨淨，要看起來溫婉有氣質，讓她學了十幾年的鋼琴。

出生在科技之都，父親從事科技業、親戚大多也是工程與科學領域的人才、耳濡目染下，Tina即便從小就展現對於藝術與運動的興趣，仍然循著教育體制和社會架構，朝著「好學生」與「好孩子」的形象努力著，踏上被認為是第一志願的理工這條路。

追求完美的性格，希望讓在乎的人為她驕傲，她每天都處於高壓焦慮狀態，心跳120、睡不好，靠著每日晨泳才能緩解症狀。

Tina從清華大學研究所畢業後，就順利獲聘進入半導體製造業龍頭工作，但在研發單位高壓的環境下，加上最先進的技術開發特有的快節奏，長工時讓人無法從每日找到休息的片刻，更別說下班時間或周末，工作依然排山倒海而來。

即便已經精神緊繃，Tina卻仍抱持著完美主義，認為「什麼都重要，什麼都要做到最好」，不願讓主管失望，無法放過自己的心態，讓挫折變成慢性的心病。

30歲的生日轉捩點

人人羨慕的優渥薪資待遇，與父母與伴侶滿滿的愛，甚至有獨立女性的人生，Tina以為自己什麼都擁有了，卻怎麼也開心不起來。

30歲生日許願時，她檢視過去許下的願望清單上每一個項目，發現自從上班後，待辦清單竟然維持六年沒有改變。當下的自己，竟然成為一個把工作狂當作榮譽勳章的人。

「我怎麼變成小時候最討厭的那種人？」她把工作夥伴當機器人，下班後繼續跟下屬談工作、因為情緒緊繃常對家人與伴侶生氣、除了工作外沒有其他話題跟人聊天。忙碌，掩蓋了對內心探索與人生課題的逃避，只能庸庸碌碌活在這世界上。

不久，Tina選擇離開人人稱羨的工作，「我需要完全的脫離紛紛擾擾，沉澱自己才能有清晰的思緒來思考，我的人生到底出了什麼問題..」

長期以來，習慣沒天沒夜的奉獻，辦完離職，Tina從公司停車場離開，感覺好像要跟舊情人分手一樣難過，彷彿付出的一切都歸零。但在從地下室停車場離開時，她看到下午竟然有光線從停車場出口灑入，是過去總是入夜後才離開公司的她，從沒看過的場景。

離職後每分每秒為自己活

離職後，Tina真正可以每分每秒，只為了自己而活。她把生活排得很充實，逼自己每晚11點就寢，但維持隔天6點以前上班的時間起床。

過去工作要進無塵室做實驗，怕憋尿所以都不喝水，常常開會打報告也無法準時吃飯。如今，她上網看了台大營養學的線上課程，設定了自己的食譜，自己煮飯、三餐正常時間進食，每小時喝100cc的水，就是這麼簡單，但依然堅持每天執行。

她也開始把過去因為忙碌，而沒辦法進行的事情通通翻出來，不論是百岳、騎馬、射箭、爵士鼓、滑板、衝浪、畫畫、潛水、出國當背包客，打算全部都先體驗一輪，再來看自己喜歡哪件事情來深耕…。

Tina重新找工作，雖然還是在離家近的竹科，但選擇能兼具生活品質、可安排週末進行戶外活動的IC設計公司，即便跨領域很辛苦必須重新來過，但心裡卻很踏實。

不論工作多忙，Tina一定排時間做戶外活動、陪伴心愛的人與朋友，即便潛水閉氣很短，還是常待在海底玩水下攝影。

她怕冷，但冬天還是進行自由潛水訓練；她身體很僵硬，還是拉筋玩人魚，打算考人魚教練證照，未來可以幫助更多人，能夠探索自己，鼓勵他們有勇氣思考，找到自己喜歡的樣子。

也因為堅持良好的作息，讓她可以充滿活力去執行想做的任何事情。不知不覺，自己越來越好，看世界的面向也變得正面，積極與快樂的氛圍會感染周遭的人，有了正向循環，一切都會變得自然而順利。

只有自己能限制自己

現在的Tina，EQ 變高，雖然仍然是直腸子，但學會了溫柔用語，跟家人關係也變好，朋友圈更突破以往，可以欣賞不同圈子的人的美好。原本僵硬的肢體、舞蹈障礙，在忙碌的科技業之餘，仍能把興趣玩到專業化，變成人魚教練。

Tina認為，人生沒有絕對的指標來衡量你是否成功，唯有自己可以定義。在有限的人生裡，想體驗這世界帶給自己什麼，並想成為怎樣的人，只有自己才知道。

她很喜歡自由潛水，因為大大吸一口氣，就能讓自己進入冥想的絕對領域，隔絕凌亂的思緒，有意識的察覺自己，不被社會與周遭環境，與人事物的價值觀所綁架，真正的與自己對談，並勇敢的抽絲剝繭。

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人，只有自己能限制自己，而那些困難都會成為自己逃避而卸責的藉口，唯有面對自己並做出改變，才會脫離自怨自哀的悲慘人生。

有意識的察覺自己，找到擋在前往自己理想生活的絆腳石，了解自己的個性，去找到對應的做法，堅持地去執行，慢慢地，所喜歡的自己就會成形，人生也會順暢起來。

延伸閱讀

遠離婦科疾病、平衡女性荷爾蒙兩類食物搞定！

喝咖啡還是黴菌水？中醫師為你破解咖啡因迷思