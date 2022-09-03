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有片｜減脂不減肌，做到這三件事就對了！

聯合新聞網／ 楊惠晴
節食減肥肌肉量會流失是真的嗎？圖片／Canva
節食減肥肌肉量會流失是真的嗎？圖片／Canva

現代人為了健康或維持體態，最常使用節食法或是到健身房做一些燃脂的運動。但你一定聽過健身教練或營養師常提醒減脂的人小心肌肉量流失。究竟減脂和掉肌肉之間有何關聯？有沒有醫學實證怎麼樣減脂才不會掉肌肉呢？

時常在各大電視節目中分享專業見解的邱正宏醫師提供了一篇刊登在2019年營養學期刊上的醫學論文佐證，一個人若挨餓6~24小時完全斷食，體內脂肪會分解維持熱量，尚不會減損到肌肉量。因此，對於想實施168或204的輕斷食法的人是不用擔心減脂會讓肌肉組織損耗。詳細緣由請快點開影片瞧瞧！

邱正宏醫師還教導三招只減脂肪不減肌肉的方法。第一是減脂過程中，要耐力和阻力兩種訓練交替做，耐力訓練是幫助進一步的燃脂，阻力訓練是幫助增加肌肉量。第二是一定要補充蛋白質或胺基酸。第三是減少碳水化合物的攝取，但並非完全不吃。

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原始影片

邱正宏談健康YT

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邱正宏醫師IG

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