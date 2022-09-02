頑固型憂鬱症吃藥也沒用 國中起痛苦活著，她淚喊：不要再對我說不要想太多！

對許尹菲來說，國一開始人生從彩色轉黑白，頑固型憂鬱症纏身十年，吃藥、治療都不見起色，時時刻刻都想尋死，旁人無法理解，只會說「不要想太多。」她努力運動紓壓，半年前接受實驗中藥物治療終於重拾歡顏，人生從24歲起開始燦爛。

健身教練許尹菲接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享走過人生幽谷的歷程。

上課不自覺哭泣

許尹菲的原生家庭關係緊張，她被迫在父母當中選邊站，但不論怎麼選都會有一方受到傷害，情感被傷害的一方，透過不給零用錢、不付學費方式來情緒勒索，有舞蹈天分的小尹菲，被迫12歲起就開始外出教跳舞課，為自己賺取生活費。

家中的言語凌辱、肢體衝突持續不斷，升上國中後她單戀感情受挫，加上同儕、課業等等多重壓力下，她開始情緒不穩定，拒絕和同學交流，上課時會突然不自覺哭起來。

輔導老師諮商後，發現她的憂鬱最大原因來自於家庭，狀況不斷惡化，需要立即就醫。求助身心科門診，確診為頑固性憂鬱症，許尹菲會無法控制的生氣到歇斯底里，把自己關起來，推倒整個房間所有東西，或是不由自主的崩潰大哭。

許尹菲多次有尋短念頭，雖然理智清楚知道從高樓跳下去會出事，但依然站在高樓牆邊徘徊，「不是想死掉，只是身體想要很痛很痛的感覺」，還好腦袋裡理智的自己，會要她快點找人求助，請高中教官幫忙阻斷負面思考。

吃藥也沒用的憂鬱

頑固型憂鬱症就算吃任何藥物、甚至做了憂鬱症的治療儀器TMR也不見起色，

國中到20歲期間她有時會逃避吃藥，擔心藥物的副作用，讓她昏睡整天，但因因此讓身體產生抗藥性，後面狀況越來越嚴重，身體產生抗藥性

因為大腦發炎、血清素、多巴胺不足等，許尹菲導致對任何事情都提不起勁，時時刻刻都有負面的想法及念頭，旁人卻總是丟下一句「你不要想太多」以為就可以解決。

她從發病至今已經邁入第十年，許尹菲一直沒有放棄變好的可能性，從三總到忠孝醫院再到台安醫院，最後到了榮總，連到了榮總還換三位醫生，前前後後換來換去，終於在遇到她的第八位醫師時，病情有了起色。

她積極配合醫生的各種方式，終於在實驗中的藥物治療下獲得起色。經過一連串的療程後，大約為期半年，終於有重獲新生的感覺，雖然偶爾還是有負面的想法，但是自殺的念頭、自卑感等等壞透了的想法，幾乎煙消雲散。

用運動找回人生自主權

在對抗憂鬱症的過程中，仍然會不斷冒出負面情緒及想法，需要強大的意志力來支撐自己。運動，成了許尹菲意志力的來源之一。

許尹菲的母親是舞蹈老師，她從小跟著母親練舞，被發現具備舞蹈天分；國中開始半工半讀，下課就去教課。也因為曾經喜歡一位藝人，而考了培訓證照成為了健身教練。

因為從事運動產業，必須擁有更專業的模樣，許尹菲讓自己更努力地訓練。為了體態，學了肌力、瑜珈、皮拉提斯、重量訓練等運動來雕塑線條，過程中勇敢突破的意志力，讓自己的心智變得更堅強。

她也搭配了飲食計畫，透過調整腸胃健康狀態，讓自己戒斷不健康的飲食，進入到健康的進食方式，花了三個月多的時間減下了10公斤、減少10%體脂肪，整個人也變得健康自信許多。

「我不能告訴你，運動一定可以減壓，因為每個人的感覺不一樣，但是如果你覺得雕塑線條可以讓自己變得更有自信，那就勇敢地開始健身運動吧！」許尹菲表示，多和新朋友交流、多嘗試接受新的想法新的事物，也可以讓自己更開心、內心更開闊。

自我覺察別怕求助

從頑固性憂鬱症患者，到如今可以是獨當一面的健身教練、取得美國naha國際芳療師證照，許尹菲的生活和健康越來越能和諧共存。

她認為，當人生遇到挫折或負面情緒的時候，可以尋求旁邊人的協助。如果得不到旁人的支持，甚至被嘲諷，勇敢的找醫生傾訴會是很好的一個選擇。在快要放棄一件事情的時候，告訴自己：已經撐到這裡了，一定要堅持把它做到最好做到完。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人重視「自我覺察」的重要性。自我覺察是一段很迷惘的漫長過程，很難度過的時期，可能會自我懷疑、混亂情緒出現，很多人不敢告訴別人、否定自我感受。

勇敢正視自己的壓力，不要覺得「算了，睡一覺就會好。」找出問題，發現異狀不要再拖，要勇敢跟信任的人講出來，縮短自我覺察時間，人生的難題就可以一關一關突破。

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