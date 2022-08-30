喝一杯抵兩杯的超強乳清，網友大讚沒喝過這麼好喝的乳清！

根據2022年8月公布的第八版的國人膳食營養素參考攝取量，成人每日建議蛋白質攝取量為每公斤體重乘以1.1公克，想擁有健康生活並維持肌肉量與良好的體態，那麼蛋白質的補充可真是不能輕忽。

「特別有增肌目的人，每日蛋白質攝取量可增加到每公斤體重乘以2公克以上」

圖/有你共創提供

現代人飲食習慣常造成蛋白質的攝取不足，除了食物來源的補充外，乳清蛋白沖泡粉是現在最常見能快速補充的方式，市面上的高蛋白款式種類那麼多，選擇標示蛋白質克數越多的越好嗎?

台灣MIT品牌WORTH沃爾司 推出最新型態的乳清蛋白系列產品「 Benefit Body激能蛋白」採用獨家多元加速科技，使營養素的吸收功效提高了170%，不只是把蛋白質喝進肚裡，更要讓消費者有感於飲用後的差異；在運動健身的男女通往完美體態的路上，激能蛋白幫你另闢捷徑，專屬打造增激/曲線配方，針對不同訓練階段，提供最科學化的補給。

Benefit Body激能蛋白有四種風味，分別有：赤小豆歐蕾、榛果海鹽甘納許、贅沢花蜜拿鐵、初雲焙茶拿鐵，熱門百搭口味提供選擇自由。在健身後的放鬆時光，還是要犒賞自己，可以把激能蛋白延伸烹調出許多小點心，將蛋白粉融入甜點食譜中，像是蜂蜜歐蕾鬆餅、焙茶馬芬蛋糕、榛果海鹽布朗尼，補充營養時也能滿足我們的口腹之慾，健康生活就是這麼容易。

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Benefit Body激能蛋白科學化高效配方是由專業醫師、藥師和營養師共同研發，原料擁有多專利技術認證；商品由 有.設計 團隊募資，於8/24在嘖嘖平台進行預購，喜愛健身重視體態的民眾們，把握限時67折募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/worthbio/)或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3pxYRBZ)查詢。