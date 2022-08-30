快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

喝一杯抵兩杯的超強乳清，網友大讚沒喝過這麼好喝的乳清！

聯合新聞網／ 有肌勵
圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

根據2022年8月公布的第八版的國人膳食營養素參考攝取量，成人每日建議蛋白質攝取量為每公斤體重乘以1.1公克，想擁有健康生活並維持肌肉量與良好的體態，那麼蛋白質的補充可真是不能輕忽。

「特別有增肌目的人，每日蛋白質攝取量可增加到每公斤體重乘以2公克以上」

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

現代人飲食習慣常造成蛋白質的攝取不足，除了食物來源的補充外，乳清蛋白沖泡粉是現在最常見能快速補充的方式，市面上的高蛋白款式種類那麼多，選擇標示蛋白質克數越多的越好嗎?

台灣MIT品牌WORTH沃爾司 推出最新型態的乳清蛋白系列產品「 Benefit Body激能蛋白」採用獨家多元加速科技，使營養素的吸收功效提高了170%，不只是把蛋白質喝進肚裡，更要讓消費者有感於飲用後的差異；在運動健身的男女通往完美體態的路上，激能蛋白幫你另闢捷徑，專屬打造增激/曲線配方，針對不同訓練階段，提供最科學化的補給。

Benefit Body激能蛋白有四種風味，分別有：赤小豆歐蕾、榛果海鹽甘納許、贅沢花蜜拿鐵、初雲焙茶拿鐵，熱門百搭口味提供選擇自由。在健身後的放鬆時光，還是要犒賞自己，可以把激能蛋白延伸烹調出許多小點心，將蛋白粉融入甜點食譜中，像是蜂蜜歐蕾鬆餅、焙茶馬芬蛋糕、榛果海鹽布朗尼，補充營養時也能滿足我們的口腹之慾，健康生活就是這麼容易。

圖/有你共創提供
圖/有你共創提供

Benefit Body激能蛋白科學化高效配方是由專業醫師、藥師和營養師共同研發，原料擁有多專利技術認證；商品由 有.設計 團隊募資，於8/24在嘖嘖平台進行預購，喜愛健身重視體態的民眾們，把握限時67折募資優惠，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/worthbio/)或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3pxYRBZ)查詢。

相關新聞

喝一杯抵兩杯的超強乳清，網友大讚沒喝過這麼好喝的乳清！

根據2022年8月公布的第八版的國人膳食營養素參考攝取量，成人每日建議蛋白質攝取量為每公斤體重乘以1.1公克，想擁有健康生活並維持肌肉量與良好的體態，那麼蛋白質的補充可真是不能輕忽。 「特別有增肌目

媽媽也可以當網紅？她分享過來人經驗：拍完美照後，下一秒幫小孩換尿布

「為什麼別的媽媽帶小孩看來那麼美，我卻那麼狼狽？」很多人看到親子網紅的美照時，都有一樣的感嘆。但其實，你所看到的，不一定是真相的全部。以辣媽形象在社群創造話題的黃代欣Hannah Huang，分享媽媽

有片｜喝咖啡還是黴菌水？中醫師為你破解咖啡因迷思

咖啡是上班族手上必備的飲品，每天早上都會來杯咖啡提神醒腦。但有些人喝咖啡會心悸、胃痛或頭痛等症狀，許多研究也顯示攝取過多的咖啡因對身體會有負面影響。學貫中西醫的阿銘師想告訴大家，如果你喝咖啡會胃痛或身體有不舒服的現象，不見得是咖啡因造成的，而是有可能因為喝到壞品質的咖啡了，怎麼回事？快點開影片看看。

最正排球女神畢業了！網友甜喊：好想把你娶回家！

「姍姍畢業了，以後球場要從彩色變黑白了！」排球女神黃郁姍今年大學畢業，大批粉絲哀嘆再也看不到她打球美姿，她大方在社群曬出美照回應粉絲，讓大批粉絲感動痛哭流涕，甜喊「果然還是姍姍最好，好想把你娶回家！」

有片｜嘴破失眠煩燥原來是中暑了？吃這三種食材來緩解！

炎熱的天氣容易讓人有上火的症狀，例如煩燥、皮膚濕疹發作、嘴巴破甚或夜晚失眠，這些現象有可能是你中暑了。可是又沒有曬太陽、出入的地方也都有冷氣，為何還會中暑呢？學貫中西醫的阿銘師提供了個人觀點和容易理解的中醫角度讓大家對「暑」這個概念有所了解，快點開影片來看看。

我就瘦給你看！網友見面狂被打槍 80公斤胖女孩超勵志瘦成甜姐兒

「你跟照片差好多！」蔡宜妏一直都因圓潤外型在愛情裡受挫，網路交友更總是一見面就被打槍，就算交了男友也被對方家人嫌棄「幹嘛跟一個胖子在一起？」她勵志從體脂50%瘦到27%、體重更是從80公斤掉到52公斤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。