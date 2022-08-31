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有片｜遠離婦科疾病、平衡女性荷爾蒙兩類食物搞定！

聯合新聞網／ 楊惠晴
經痛和經期不規律一直以來是許多婦女的困擾，長期忽略不管，小心年齡增長衍生為婦科疾病。圖片／Canva
經痛和經期不規律一直以來是許多婦女的困擾，長期忽略不管，小心年齡增長衍生為婦科疾病。圖片／Canva

妳常為經痛、經期不規律所苦？醫生老是開止痛藥也無效？如果長期忽略，隨著年齡漸長，小心婦科疾病找上門！在婦科疾病中最常見的就是乳癌、子宮頸癌及卵巢癌，而從相關醫學研究中已證實是與體內雌性激素，亦即女性荷爾蒙失衡有關。

根據美國自然醫學醫師林侑融博士的臨床發現，許多婦科女性患者檢測出來都有荷爾蒙失衡的狀態，在含量過高之下導致細胞被荷爾蒙過度刺激而長出腫瘤。因此如何代謝掉過多的荷爾蒙，即所謂的解毒，林侑融博士教大家必吃兩類食物，從根本解決體質問題，才能擺脫婦科疾病，趕快點開影片觀看！

這兩樣食物便是纖維質和有解毒功能的食物。研究指出高纖飲食可以降低體內過多的游離性雌激素，但統計顯示許多人一天是吃不到5克的纖維質。林侑融博士建議大家最好確實做到衛福部公布的健康五蔬果，如果有特殊疾病如子宮內膜異位或慢性病等急需調整體質的需求，更可以一天吃7~9份蔬果，將體質逆轉回來。

林侑融博士說明從臨床上發現許多婦女患者是從20多歲有經痛，但沒有徹底從體質結構性上去解決，直到30~40歲後開始子宮、子宮頸、卵巢先後出問題，40~50歲的時候就發現自己得了婦癌。因此，她強調無論哪個年齡層的女性都應該要重視婦科體質的觀念。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天健康五蔬果，婦人病散去！

原始影片

美國自然醫學醫師林侑融博士YT

美國自然醫學醫師林侑融博士FB

美國自然醫學醫師林侑融博士IG

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