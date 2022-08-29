媽媽也可以當網紅？她分享過來人經驗：拍完美照後，下一秒幫小孩換尿布

「為什麼別的媽媽帶小孩看來那麼美，我卻那麼狼狽？」很多人看到親子網紅的美照時，都有一樣的感嘆。但其實，你所看到的，不一定是真相的全部。以辣媽形象在社群創造話題的黃代欣Hannah Huang，分享媽媽網紅的背後辛酸。

19歲開始經營自媒體

黃代欣6歲開始學舞到15歲，在深厚的美學基礎打底下，19歲大二時就開始創業做設計，也透過部落格、社群媒體分享日常點滴，意外成為半公眾人物。

她和從香港來台灣工作的老公相戀，23歲就嫁為人妻，一開始夫妻分隔兩地，但隨著孩子出生，加上疫情三年下來，老公來台難度高，不忍孩子見不到爸爸，黃代欣決心為愛飛往香港，去年舉家一起搬到上海。

土生土長的台灣女孩，突然到中國定居，很不習慣當地生活，疫情讓所有地方都不能去，連兜風透氣的機會都沒有。

帶著兩個孩子，從原本不斷工作打拼的職場女性，瞬間變成和嬰兒對話的全職媽媽，黃代欣剛開始很難接受，總覺得自己好沒用，不知道成天都做了什麼？

生活很沒有成就感，唯一對話的人是孩子，但孩子也不懂自己在說什麼，不像在職場上有很明確的指標，能告訴自己做得好不好，只能默默消化苦楚，淚水擦乾繼續往前。

自媒體的經營，成了和社會對話的唯一出口，但其實不論是拍照、或發文，網友都希望能看到網紅媽媽就算顧小孩，也可以保持優美的樣子。

黃代欣趁著孩子入睡，努力構思貼文角度、拍攝方式，很多時刻都是前一秒拍美照，下一秒幫孩子換尿布，但隨著網友一個又一個的回饋，也慢慢找回消失許久的成就感和自信心。

讓人生有過一次驕傲的身材

黃代欣大學畢業時，一度胖到67公斤，加上170公分身高，看起來整個超大隻大隻。雖然嘗試減肥奶昔、埋線、甚至催眠都無法瘦身，後來為了維持身材跟健康，她透過每週運動2至3次，才成功保持好體態，但後來懷孕再加上帶小孩，又開始忙到沒時間去運動。

直到今年，她突然覺得，自己好像應該要更有突破，很多事情可以請專業的來做，唯獨身材這件事，真的自己不努力不行，她下定決心，「一定要讓自己的人生，有過一次驕傲的身材，以後年老了回來看也會覺得，原來我當年也曾經這樣美啊！」

她透過飲食控制和帶小孩空檔，邊看影片邊做居家運動，讓體重維持平穩狀態，因為基礎代謝提升了，就算偶爾多吃一些，也不會變胖，除了外觀上的改變成自己喜歡的樣貌，也養成正確的飲食觀念，身體也更輕盈沒有負擔。

光鮮亮麗的背後

很多人都問黃代欣「好羨慕你喔，帶小孩還可以那麼美！」「一定是要賺很多錢，才能夠過這樣的生活吧？」透過接受全台最大女性健身社群「有肌勵」的專訪，黃代欣希望能分享真實生活給大家。

「我覺得每個人都是很獨特的個體，我們看著別人總覺得他們光鮮亮麗，但或許也有我們想像不到的辛苦在背後。」黃代欣笑說。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：這是一個人人都有機會的年代，只要你願意堅持做、努力做，因為能夠堅持做很多年的沒有幾個，只要開始起步，堅持下去，就可以看到屬於你的光亮存在。

感恩自己所擁有的，快樂的、充實的、知足的，把自己的人生活得漂亮，就是很精彩的一件事。

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