最正排球女神畢業了！網友甜喊：好想把你娶回家！

「姍姍畢業了，以後球場要從彩色變黑白了！」排球女神黃郁姍今年大學畢業，大批粉絲哀嘆再也看不到她打球美姿，她大方在社群曬出美照回應粉絲，讓大批粉絲感動痛哭流涕，甜喊「果然還是姍姍最好，好想把你娶回家！」

黃郁姍接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享當初如何踏入體育圈，學習和挫敗相處的人生故事。

艱辛的練球路

黃郁姍從小就高人一等，升小五時身高已經160公分，因為個性活潑愛跑，跟著朋友一起去參加排球隊。入隊後才發現跟自己想的不一樣「怎麼那麼累？」就算是暑假也必須每天訓練，好羨慕其他人有暑假，爸媽也不喜歡她打球「女孩子為什麼要那麼累？曬得黑黑的，沒有女生的樣子。」

「可是我想跟朋友在一起啊！」黃郁姍跟著好朋友一起突破訓練關卡，後來更以體保生身分進入景美女中打排球。

然而，從小到大都在練球，進入普通班後跟不上，即便已經住校希望能加強學習，但每天6點就要起床，一般生上課到5點，排球隊卻是接著5點半練球到9點半，練完才吃飯、寫作業、洗澡，晚上11點多才開始讀書，總是讀到凌晨兩、三點才能睡覺。

她的課業跟不上，身體也搞壞了，精神狀況更是極度糟糕，加上家裡不支持，她只好放棄排球轉學，高二、高三不再接觸排球，但考進台北商業大學財稅系後，心中的排球魂依然沒有消失，決定重拾興趣繼續打排球。

勇敢讓表現更好

「與其說是喜歡打排球，應該是我更喜歡大家在一起，為了一件事一起努力的感覺。」黃郁姍說，自己是慢熟的樂天派， 打排球讓她可以感受到所有人奮力衝刺前進的激昂，鼓舞自己為了團隊要更勇敢展現自己。國三時曾經因為運動傷害，一個多月無法打球，只能在場邊看同學比賽，讓她覺得很可惜。

黃郁姍表示，以前比較容易緊張，不敢嘗試新的事物，但教練鼓勵她，打排球要勇敢打，不勇敢打反而表現不好，這樣的精神也讓她願意跨出舒適圈，勇敢去嘗試其他東西，不會輕易放棄，直到好成績到手。

長期保持的運動習慣，也讓黃郁姍不太容易胖，除了打球外，也會跑步、健身、瑜珈，健康陽光的形象，加上玲瓏好身段，受封「排球女神」美譽，一顰一笑都是眾人矚目焦點，獲大批粉絲死忠追隨。

勇敢嘗試不留遺憾

今年黃郁珊大學畢業，努力朝未來創建自己的運動服飾品牌而努力。但偶爾，也會有讓她沮喪的時刻。在網路上分享生活美照，會有網友留言批評「穿那麼少拍照，爸媽生到這種女兒真可憐！」「丟不丟臉啊，裸露自己還笑那麼開心？」

黃郁珊坦承，遇到這樣的狀況曾經讓她陷入低潮，覺得自己到底做錯了什麼？她透過和朋友聊聊，轉換自己的心態，了解自己在做什麼，在努力什麼，確認其實目標和方法都沒有錯，就學會看淡別人的想法，專注在自己想努力的事情上「就跟打排球一樣，勇敢打出眼前那顆球就好！」

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，也許不是做每件事情都會有好的結果，努力也許沒辦法有收穫，可是如果你不去勇敢的嘗試，畏畏縮縮，只會留給自己後悔，不管結果好壞，至少你勇敢試過，就可以不要留遺憾。

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