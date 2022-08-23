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有片｜嘴破失眠煩燥原來是中暑了？吃這三種食材來緩解！

聯合新聞網／ 楊惠晴
高低温變化差使得身體散熱不及，容易造成中暑現象。圖片／Canva
高低温變化差使得身體散熱不及，容易造成中暑現象。圖片／Canva

炎熱的天氣容易讓人有上火的症狀，例如煩燥、皮膚濕疹發作、嘴巴破甚或夜晚失眠，這些現象有可能是你中暑了。可是又沒有曬太陽、出入的地方也都有冷氣，為何還會中暑呢？學貫中西醫的阿銘師提供了個人觀點和容易理解的中醫角度讓大家對「暑」這個概念有所了解，快點開影片來看看。

首先阿銘師說明了暑氣和火氣有什麼不一樣，火氣是產熱太多，暑氣則是散熱太少，因煩燥、悶熱、汗流不出來，影響到下視丘的體温調節中樞出了問題，身體裡的熱氣排不出去，造成上火或發炎一些現象，在中醫上這就是暑的表現。

暑有分陽暑、陰暑，陽暑即是曝曬太過的情況，例如熱衰竭；而陰暑即是寒氣或濕氣影響到體內散熱，熱氣悶在體內進而產生悶燒發炎，例如冷氣病。還有一個特性是傷津耗氣，將身體裡的氣或滋潤物質即中醫所謂的津液給耗掉了，會中暑的人本質上身體就較虛，尤其是陰暑的人。

暑氣的治療重點是升散，此時可以適當使用青草茶或消炎的藥物來舒緩。另外中醫的石膏成份也可以緩解中暑，食物中例如豆腐就富含石膏，而濕氣重的人可以花椒來幫助，還有黃豆製品如豆漿，可以滋潤我們的元氣還有津液。除此，還有人蔘、黨蔘、麥門冬、五味子，在便利超商有類似的補充液也很容易取得。

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原始影片

[中西醫師黃獻銘]臉書粉專

阿銘師的IG

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