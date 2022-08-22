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我就瘦給你看！網友見面狂被打槍 80公斤胖女孩超勵志瘦成甜姐兒

聯合新聞網／ 張念慈
「蘑菇的料理運動日常」蔡宜妏從體脂50%瘦到27%、體重從80公斤掉到52公斤，向看不起她的人宣誓「我也可以瘦下來！」圖片由蔡宜妏授權「有肌勵」刊登
「蘑菇的料理運動日常」蔡宜妏從體脂50%瘦到27%、體重從80公斤掉到52公斤，向看不起她的人宣誓「我也可以瘦下來！」圖片由蔡宜妏授權「有肌勵」刊登

「你跟照片差好多！」蔡宜妏一直都因圓潤外型在愛情裡受挫，網路交友更總是一見面就被打槍，就算交了男友也被對方家人嫌棄「幹嘛跟一個胖子在一起？」她勵志從體脂50%瘦到27%、體重更是從80公斤掉到52公斤，向看不起她的人宣誓「我也可以瘦下來！」

網路交友一見面就被打槍

蔡宜妏接受全台最大女性健身社群「有肌勵」採訪，分享透過健身、料理找回健康體態的過程。

她表示，自己從小就肉肉的，高中時就已經重達70多公斤，20歲念大學時更是達到巔峰，雖然身形不會影響到生活，但人生上遇到的挫折，最多來自她跟一般女孩一樣都對愛情憧憬，但是圓滾滾的身軀卻讓他追愛過程不斷跌跤。

因為現實生活總是被異性忽略，更害怕引來異樣眼光，高中時，她透過網路交友想擴展生活圈，拍下美美的照片上傳，但最常發生的狀況是，雙方在網路上相談甚歡，接著就約見面，但她盛裝打扮現身後，對方立刻說「我有事要先走了。」

就算對方沒有立刻人間蒸發，她也曾遇過一起玩線上遊戲的網友，雙方互相分享內心話，進入交往的曖昧期，見面當天也沒有任何異狀，還說要再約下一次，但對方之後就開始變得愛理不理，有各式各樣藉口沒辦法再約下一次，最後整個消失。

我就瘦給你看

雖然體重80公斤、體脂更高達50%，等於身上有40公斤的脂肪隨身帶著走，但蔡宜妏一直沒有一定要運動或減肥不可的動力。

蔡宜妏表示，當初會開始接促運動原因，來自大學交往一陣子的男友，一開始相處並沒有問題，對方甚至喜歡她肉肉的身形，但日子久了發現，原來男友的姐姐對她的身材有很大的意見，男友多次不經意提到「我姐說你太胖了」

這次，蔡宜妏不再委曲求全。她心想，就算為了男友家人的觀感開始減肥，但如果一輩子都要迎合對方的觀點改變自己，或是沒有成功瘦下來，接下來的人生不是太痛苦了嗎？

她決定提出分手，並走向減肥的路程「不是為了身體健康，只是單純證明給對方看，我也可以變瘦！」

一開始，蔡宜妏透過飲食控制，晚餐不吃配合每天30分鐘快走有氧，瘦到70 幾公斤，一路瘦到65 公斤時遇到現在男友；6年前，男友約她去健身房，之後也加入了重量訓練，希望讓體態看起來更好。

蔡宜妏的健身教練規定，要拍下三餐照片傳給教練，她心想「既然已經要拍照記錄，乾脆拍好看一點、自己下廚試試看」更開設了IG帳號「蘑菇的料理運動日常」當作紀錄。

她從節食不吃改為三餐要均衡，有蛋白質、澱粉和纖維，偏向料理多樣化，避免固定只吃某樣東西會膩，攝取每個食材不同的營養素；搭配減糖，精緻碳水不吃或少吃。

減重健身過程不能外食要自備餐點，她也開始下廚，從一開始簡單煎個肉、燙個菜，到上網找食譜，越來越有興趣，網友的回饋讓她越來越有熱情和激勵。

不是不滿自己，而是知道自己可以更美好

如今，蔡宜妏從體重80公斤，一路瘦到53公斤，體脂也從50%降到27%，運動、料理成為健康生活的日常。

她說，獲得最大的改變是對食物的認知，減肥並不是少吃就好，而是營養素各方面都很重要；垃圾食物不是不能吃，只要注意份量攝取，都可以靈活的飲食，減肥也可以吃得飽。 

更棒的是，胖胖的時候自己很弱勢，面對欺負自己的人不敢回嘴，如今變瘦變漂亮，過去曾經忽視她、看不起她的人，開始會默默主動找她聊天，她的心理素質也變的強大，就算面對爛人，也有了敢硬起來的勇氣。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，當面臨人生改變的選擇時，應該問自己：你為什麼想要改變？你真的需要改變嗎？例如，胖的人真的需要自己變瘦嗎？可能不見得，也許很多人就跟過去的她一樣，並不需要。

不要因為討厭去改變，而是要喜歡才去改變。每個人的選擇不同。要找到願意改變的動機， 不對自己的不滿驅趕，而是被美好的目標吸引著。

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