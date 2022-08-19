29歲這年，她瞞著家人，辭去企業講師改當登山響導！魯蓓蓓：不試，怎麼會知道會發生什麼？

「女生的職業，可以吹冷氣，穿美美的，就好了？」對魯蓓蓓來說，29歲這年，瞞著家人，辭去光鮮亮麗的企業講師工作，成為登山嚮導，是人生最大的冒險。但她不因害怕而怯步「不試，怎麼知道會發生什麼事？」

受傷憤怒的小女孩

魯蓓蓓接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享勇敢轉變的故事。

小時候，家中氣氛劍拔弩張，長輩對於很多事情有自己堅持的看法，一不順心就會引發家庭紛爭，長輩們越是情緒高張，魯蓓蓓就越害怕，她總是躲在房裡不敢出來，不知道、也不敢面對，更無力阻止這樣的狀況發生。

大學時，她刻意選擇離家遙遠、平常很難互相聯絡的縣市，可以逃離家中的高壓氛圍。但幼年的創傷，始終是她心裡至今無法痊癒的傷口，很難去放下往日糾紛的陰影，只能期待，或許十年後、二十年後，時間會治癒一切。

資訊相關科系畢業的她，畢業後不當工程師，反而進到醫院負責衛教動畫製作、社群行銷，也設立了YT 頻道，後來獲邀加入簡報顧問公司，成為企業內部教育訓練的企業講師，生活平順，但就是缺少了熱情和火花。

29歲的生日挑戰

去年7月的某一天，她突然意識到一個月後，即將過最後一個二字頭的生日（29歲），對於30歲之後的人生，雖然還有些舉棋不定，但決定先送自己一個最難忘的生日禮物：爬百岳。

因為過去沒有任何登山經驗，只有偶爾上上健身房與教練課，魯蓓蓓為了這次的目標，籌備了一個多月，包含體能訓練、登山裝備的準備等，到了生日前兩天，從台北租車一路開到合歡山，在山上待了四天三夜，爬了四座合歡群峰。

魯蓓蓓一直記得第一次登山的感動，在合歡北峰的半山腰爬升，望著深棕色的山壁抹上幾道橘紅色的光彩，茂密樹林覆蓋其上，層層山巒在眼前展開，當呼吸逐漸平穩，發現這裡安靜的就像幅畫，「那時完全沒有想到，我會為了這個感覺一再上山，貪心的用雙腳追尋同樣的感動。」

她從此愛上登山，甚至下山後一個月，和公司提離職，專心投入到登山產業，今年4月起成為專業登山嚮導，帶更多人上山感受快樂與感動。

魯蓓蓓說，愛山人都是自虐的，想想那些泥濘不堪又溼滑的地形，想想陡上一千再下切八百、凌晨兩點起床緊接著三點出發、重裝十幾個小時還要摸黑趕路。但是，就算再累再苦，還是會在一個轉彎後，因為大景而驚嘆，因為壯闊雲海而紅了眼眶。

會選擇丟掉肩上的包袱，背起另一個背包，一個人就這樣坦蕩的往山裡走去，最多的感受是？魯蓓蓓笑說，「那時感覺特別像自己，特別能做自己。」模樣有好有壞，有體貼有冷漠，但共同點都是可以好好的和自己對話，可以做自己，感覺好陌生、好任性，也好真實。

原地感嘆還是踏出第一步

至今，魯蓓蓓的家人還不知道自己已經成為登山嚮導，但這份工作，讓她找到了自己，幼年時被壓抑的情緒也得到了出口。

該如何從嚮導角色，給客人正確觀念，又可以保護公司立場？要如何教更多人正確爬山知識，避免在山上出意外？看到更多登山小白學會調整呼吸、找到對的踩點、減少抽筋次數，透過做好準備讓更多人可以安全爬山、愛上山，是魯蓓蓓最快樂的事。

離開冷氣房，走入山林裡，女人30前的大冒險，魯蓓蓓坦言，她不知道決定是對是錯，但她很快樂，更充滿熱情。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，人生可以選擇風平浪靜，也能選擇過的意料之外。很多時候，我們會選擇在原地感嘆，想著好幾百種的「如果當時我...」，但若沒有站起身來踏出第一步，是不會知道會發生什麼事的。

先問自己「你不試怎麼會知道會發生什麼？」如果這件事情是你喜歡的、有熱情的，就不應該因為害怕而怯步，就投入一次試試看就知道了！

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