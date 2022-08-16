小學三年級起人生只有音樂 音樂才女：世界很大，你應該看更多風景！

對很多人來說，可能到了大學畢業，都還不知道自己的志向是什麼？但對許晞辰來說，卻在9歲那一年就立定了往音樂發展的道路，卻也因此少了和世界接軌的其他機會。透過健身、爬山，她驚喜發現「世界很大，未來要更勇敢看更多風景！」

許晞辰接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享外人看來神秘優雅、實則艱辛不己的音樂歷程。

快樂也痛苦的音樂時光

許晞辰就讀她最喜歡練琴，悠揚的琴聲中情緒得以抒發，旁人的掌聲更是成就感的來源，練琴是她最快樂的時光。

然而，封閉的音樂圈競爭極度激烈，國小、國中、高中幾乎同學都是同一批人，不像一般普通班級每三年就有機會認識新朋友。為了爭取演出機會、贏得老師肯定、甚至被安排在較佳的位置，同學們都必須花很多時間練琴，很難真正做心靈交流的好朋友。

許晞辰渴望交朋友卻無法得、又因表現亮眼引來耳語排擠，加上沒有其他情緒抒發的管道、朋友圈，讓她高中階段極度崩潰，數度痛哭，不解為何喜愛的音樂讓她如此痛苦。

「我要過新的人生！」高三時，她認真準備考試，成功考上台北的大學離開雲林鄉下老家。雖然台北沒有親戚、繁華快速度的台北生活衝擊相當大，站在街頭更有強烈的不知所措感，但視野變大了，有了可以玩在一起的朋友，可以參加跟音樂完全無關的社團，完全解放了。

體力好才能看更多風景

「世界明明就那麼大，好多風景等著我去看！」許晞辰開始接觸音樂以外的世界，參加創業性社團、明明不是資訊背景，卻取爭取微軟實習機會。

許晞辰也決定好好鍛練身體，過去學音樂的時候不需要練體能，小時候學小提琴的時候，還曾因血糖過低差點昏倒，她開始爬山、潛水，更為了爬山時體能更好而報名健身課，開始重訓。

「會想繼續運動，是因為發現自己很喜歡戶外，每次都被大自然療癒，所以想讓自己體力更好，才能看更多的美景」許晞辰完成蒐集合歡群峰目標，也考取潛水證照，體能狀況變好，運動也帶來好心情和正能量。

黑暗或許都裝滿禮物

許晞辰認為，努力讀書跟練琴，不見得可以考上好學校、或比同學彈得好，只有運動的投資報酬率最高，只要規劃性的慢跑或重訓，身體一定會給你回饋。體能上的進步，會讓自己相信自己，尤其戶外活動可以洗滌靈魂，在大自然裡解放幾天後，感受人生其實沒那麼難。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，面對挫折和未知不要害怕，黑暗或許都裝滿禮物。挫折確實會讓我們很痛苦，但是面對的過程中一定會有所獲得，真心面對和內省，就可以成為更突破的自己。

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