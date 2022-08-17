有片｜走路膝蓋痛？床上運動七分鐘鍛鍊大腿肌力！

常常走路、爬樓梯時膝蓋痛嗎？多多練習大腿肌力吧！腿部肌肉是人的身體最大面積的肌肉群，如果能做好下肢肌力訓練，不僅能改善膝蓋疼痛問題，還能有效提高代謝率、守護肌肉量、維持柔軟度。

但如果擔心站著練或跪著練膝蓋會痛，照護線上的白映俞醫師建議大家不妨先躺著練習，讓肌肉更有力且穩定，再進階做更多的訓練。這組訓練不用出門可以在家的床上進行，只要點開影片跟著白映俞醫師的動作以及配合背景的節奏即可喔！

這組大腿操的動作包括有剪刀腳、單腳畫圓、側躺下腳上提、側躺下腳畫圓、側躺上腳外展、側躺上腳畫圓等。每個動作只做30秒，整組做完只需花費大約7分鐘，運動強度輕量級，做完不會汗流浹背也不會氣喘吁吁。

腿力好走路輕鬆，人也會顯得更年輕有活力，趕快動起來吧！想了解更多健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天7分鐘，走路有風！

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