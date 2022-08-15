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超勵志！電暈全網超甜美人魚 曾是體脂35%三寶媽

聯合新聞網／ 張念慈
魯筱希為了圓美人魚夢想，努力鍛鍊體態，成功蛻變。圖片由魯筱希授權「有肌勵」刊登
魯筱希為了圓美人魚夢想，努力鍛鍊體態，成功蛻變。圖片由魯筱希授權「有肌勵」刊登

童話故事裡，美人魚為了成為人類犧牲了聲音；真實世界裡，她為了當美人魚，降了13%體脂肪！

「這個美人魚好美喔！」花蓮海洋公園內，大批民眾圍著水中翩翩漫游的美人魚表演者魯筱希品頭論足，窈窕身段、超甜浪漫外表，被網路瘋傳討論。一年前，魯筱希還是個體脂35%的三寶媽，她接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享蛻變故事。

沒懷孕卻被當孕婦

29歲的魯筱希，是有9年資歷的專業房仲。早婚的她，19歲就當媽媽，產後很快就恢復玲瓏身段。23歲想生第二胎，認為孕期間營養很重要，懷孕就可以隨便吃，但其實根本還沒有懷孕，就一路吃胖到65公斤，所有人都恭喜她又有了。

懷老二的過程，也讓她異常艱辛，因為孩子染色體異常，在醫生建議下，懷胎六個月的時候引產，透過不插管的方式，讓孩子離開，雖然產後半小時，孩子就過世，但魯筱希很感恩「雖然很捨不得，但至少有時間跟這個孩子道別」

魯筱希也深刻體會到，人生就是這樣，緣分不是硬要留就留得住，老二出現在生命中，教會她如何跟深愛的人道別。

懷老二時，雖然孕期只胖6到7公斤，生完後也恢復產前體重，但依然重達65公斤、體脂高達35%。平常拍照靠修圖和角度，所以不覺得自己胖，就算常常被說，本人跟照片怎麼差那麼多，也總是安慰自己只是骨架大「連自己都騙自己」。

魯筱希一路胖下去，家人親友也不敢告訴她實話，直到有一次朋友用內建相機紀錄出遊的照片，她看到相機中沒有修圖的自己，完全被驚嚇，才意識到自己真的太肥了，必須從美肌或修圖軟體中，回到真實世界來面對這個問題。

不准你污辱美人魚

美人魚，一直是魯筱希最喜歡的童話人物。

一年前，她跟著妹妹一起學習美人魚體驗，為了當美人魚，她必須考取考自由潛水證照，但卻因為無法平衡耳壓，導致無法下到太深的深度，耳朵會非常痛，求助醫生才知道，鼻子過敏導致耳咽管比較窄且沒彈性，醫生要她多做有氧運動來改善。

為了完成當美人魚的夢想，她開始慢跑，起初很痛苦，漸漸的養成習慣，但仍然沒有因為運動而變瘦。

後來，終於完成美人魚體驗，魯筱希的妹妹身材很好，但妹妹對當美人魚一點都沒有興趣。反而是興致勃勃的她，拍了水中美照，卻被大家笑是「儒艮、大肚魚、海牛」讓她氣憤不已「你們污辱我沒關係，但是不能污辱美人魚！』

她不能接受別人這麼嘲笑自己最喜歡的美人魚，開始控制飲食搭配運動，一周7天有5天在運動，空中瑜珈、拳擊、重訓、跑步樣樣來；她戒糖也減醣，一個月瘦了5公斤，之後的體重和體脂雖然會卡住或緩慢下降，但她依然沒有在停滯期就放棄，而是繼續保持飲食及運動習慣。

極度討厭跑步的她，更成功挑戰第一次跑馬拉松就跑21K，跑完超有成就感，全程6、7分速，「其實我做得到耶！」體重逐步下降至53公斤、體脂也維持在22%左右。

今年三月，她獲聘成為花蓮海洋公園的美人魚表演者，優美身影吸引大批粉絲朝聖，有粉絲專程從金門來花蓮來，看完表演就回金門；還有人特地從台北到花蓮，三天行程中就有兩天安排看她的表演，還有熱情粉絲買了她穿過的人魚尾巴，掛在家中牆上，希望記住美人魚的身影。

水中表演也常有爆笑反應，日前她就被網友拍下，在水中因為燈光、拍攝角度，造成臉色慘白泛綠、臉部表情扭曲、露出詭異笑容的「靈異照」，有留言酸她很醜、很胖、像鬼、好老，魯筱希反而大笑「當下看到照片我笑噴！」「好啦好啦~~~本宮下輩子也不會改」

她表示，能成為美人魚是畢生的夢想，其實在水中的裸眼幾乎是看不見的，也看不見玻璃外的觀眾，常常不小心撞上礁石、魚群等，有時候甚至頭流血，但能夠帶給觀看的人歡樂、幸福感，甚至有來自澎湖的粉絲帶著女兒一起來看她，就讓她覺得努力都值得了。

嘴巴抱怨同時也讓腳動起來

魯筱希表示，不管做任何事都會遇到撞牆期，每個人都會，大家看見的「好身材」不可能不耗費任何時間和努力就有的，剛開始都很不容易，建議可以找個喜歡運動的夥伴一起努力，在運動和減肥這條路有人可以討論和鼓勵，會變得輕鬆許多。

曾經體脂高達35%，魯筱希建議，想找回健康體態不要求於「短時間瘦身」，如果只想透過吃減肥藥或是節食不吃來減重，肯定復胖，因為瘦掉的是體重的數字（肌肉）並非脂肪，基礎代謝率下降反而更容易胖回來，只有透過增肌減脂，就是減掉脂肪提高肌肉量，才不會復胖喔！

透過「有肌勵」，魯筱希想鼓勵更多人，要展開一個挑戰的目標時，一開始可能覺得很遠，但嘴巴抱怨的同時，也讓自己的腳動起來，不是別人很棒而已，而是我也可以做得到。最大的問題，常常是是自己願不願意跨出那一步？如果自己意志力弱，就找一個意志力堅強的人一起前進。

人生有很多很難的事，我們總是用羨慕的眼神看別人，但你都花時間去羨慕別人了，為什麼不花時間跨出那一步？成功不會是速成班，每天願意跨出一步，一年後就走了365步，你會發現你不知不覺走了那麼遠。

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