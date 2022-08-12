寂寞女孩從沒見過母親、爸爸癌末離世前第一次對她說「我愛你」

健身教練賴佩汝從來不知道母親長什麼模樣，隔代教養長大的她，和父親是最熟悉的陌生人。父親癌末離世前第一次告訴她「對不起，我愛你」讓她淚崩，父女關係才破冰。

寂寞女孩

賴佩汝接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示爸媽在她很小的時候就離婚，離婚時父親燒光所有母親的照片、物品，她完全對媽媽沒有任何印象，母親從此消失在她的人生裡，父親也再婚另組家庭住在桃園，之後更到大陸工作，她則交由阿公阿婆撫養長大。

小時候，她常吵著看媽媽的照片，阿公曾瞞著阿婆，帶賴佩汝偷偷去找媽媽，但對方不在家，這是唯一一次離媽媽如此近。雖然常常覺得很寂寞，自己是被爸媽捨棄的孩子，但還好阿公阿婆很愛她、閨密們彼此療傷給溫暖，賴佩汝從來沒有因為隔代教養的身分被欺負過。

但成長過程中，最讓她困擾的是，每個學習歷程作文題目都會有「我的母親」、她就至少遇到三次，只好繳白卷、趴在桌上睡覺。因為隔代教養不願為阿公阿婆添麻煩，從小習慣發生事情，用自己的想法去面對去解決，所以也會常常踢到鐵板。

雖然父親角色存在，但父女彼此很不熟，每年只有過年時會相見一次，父親雖然想試著和女兒聊聊天，但因為心中有太多怨恨和委屈，賴佩汝總是打個招呼就出門。

後來，在大陸工作的父親，常常覺得腰酸背痛，返台檢查才發現是肺腺癌，已經嚴重擴散蔓延，父親很排斥，不想相信這件事是真的，始終配合治療，相信病情會好轉，可惜病情急轉直下，最後撒守人寰。

父親離世前，傳訊息給女兒，「從小到大很遺憾沒有照顧你，我還是很愛你，對我不要有任何的怨念，代替我照顧阿公阿婆。」原本排斥父親的賴佩汝，直到這一刻才放下所有怨恨，告訴父親一直深埋在心中的「我愛你」

害怕愛的人會離開

父親離世那一年，賴佩汝已經大學畢業，開始工作。明明已是個小女人的年紀，但長久心理受傷的小女孩，卻更寂寞了。

「這不該是我那麼早就會遇到的事情啊，我還沒有好好愛過、被愛過啊！」她開始擔心身邊的人會一個一個離開，再也沒有人愛著她，極度焦慮沒安全感，做任何事情不敢往前衝，喪失前進的動力。

後來，是每次回到家看到自己最愛的阿公阿婆，她的家人加上朋友們，溫暖陪伴「還有我們在啊，不要怕，很多人陪著你，你努力做自己就好了」「你常常給我們快樂的能量來源，現在讓我們給你快樂的力量吧！」

朋友帶她走出戶外甚至做一些戶外運動，每當用自己力量完成每一個小成就，就覺得很開心，更清楚也能把這個成就，分享給也想改變的人，幫助他們完成夢想。

帶給大家喜歡運動的動力

賴佩汝小六時身高就高達173公分，被選為排球校隊，喜歡運動的她，一路都聽從教練的安排選擇體育班，也順利用體保生身分進入世新大學新聞系。

五年前大學畢業，賴佩汝準備考空姐，當時還沒盛行健身風氣，女生只想很瘦就好，會運動的女生很少，朋友是健身房主管，知道她有在運動，拜託她幫忙當老師，意外讓人生轉彎，進入了健身教練生涯。

一開始，賴佩汝只是喜歡運動，但體態很普通沒有線條，直到當教練了解重訓的訓練方法跟好處，才找到屬於自己喜歡樣子持續努力。但也因為運動傷害，造成椎間盤突出，導致一小段時間不能行走，工作跟心情備受挫折。

腰傷的修復過程中不能久站久坐，但因為同事、學生的激勵和期望，就算每次復健都很想哭，還是得努力找到對的運動模式與疼痛共處，透過有氧訓練、無氧訓練跟柔軟度訓練及飲食習慣的搭配，努力讓自己重新動起來。

成功找回健康後，賴佩汝也帶著阿公阿婆運動，「以前你們照顧我，現在換我照顧你們！」幫助改善身體健康，教他們飲食狀況不要重油重鹹。

「能帶給大家更喜歡運動的動力，完成他們自己完成不了的事情，是件快樂的事情！」賴佩汝取得個人拳擊訓練師認證、TRX-STC懸吊訓練師認證，幫助更多人找回自信和健康。

人生中看到的都是風景

從寂寞女孩長成願意自信面對一切的小女人，賴佩汝認為，沒有任何一條路是順遂的，每一條路都有好有壞，自己可以轉換面向，去體會當下、調適心情去看待，最終達到的不一定是自己想要的，但如果持續向前，一定會接近原本的目標，更可能超越它。

「要先學會愛自己，才有能力去愛別人」勇敢面對自己內心害怕的事情，以及去接納不喜歡你的人，每個階段遇到的事情都是屬於自己的，遇到困難就是自己的人生課題，只能繼續向前，可以慢下腳步但不能停步，珍惜現在自己所擁有的。

她喜歡戶外運動，是因為可以挑戰自己以為所不能做到的事情，從大自然中，學習到去接納自己不喜歡的事物，讓他們變得可愛。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，覺得身邊的人事物使自己不開心的時候，千萬不要忘記，我們是在為自己成長而不是別人，學到的都是價值，看到的都是風景，能帶給你永遠的意義。

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