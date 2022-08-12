有片｜吐司控必看！簡單又高級的菠蘿風吐司麵包

吐司是一款可以單吃也能多變化料理的麵包，受到許多人的喜愛，常在早餐或下午茶都能看到它的蹤影。在YouTube上享有盛名的日本型男主廚MASA老師，不藏私分享一款作法超級無敵簡單但看起來很有高級效果的菠蘿吐司麵包，吐司控們趕快點開影片來學學！

材料只需準備三樣：奶油20克、砂糖15克、低筋麵粉20克。然後按照影片上的說明將材料混合攪一攪，然後塗抹在吐司片上面，再用餐刀或筷子畫出粗格紋，然後如同平常烤吐司一樣送進烤箱烘烤到金黃色即可，最後再灑上砂糖就完成了。

作法是不是超級簡單的？不用發酵也不用揉麵團，更無需複雜的温度控制，只要跟一般烤吐司的作法就好，或者250度的温度即可。烤好的菠蘿吐司表面酥脆、格紋漂亮，口味更令人驚喜簡直和菠蘿麵包一模一樣。

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原始影片

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