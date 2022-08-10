心臟病被禁止運動 她挑戰三鐵：沒有達不到的目標，只有因為害怕而萎縮的自己

從小被診斷出心臟瓣膜閉鎖不全，去到哪裡，曹立雯都被細心呵護，能坐就不要站、能走就不要跑，但對於運動的渴求卻始終沒有熄滅。她跑步、打球、游泳、重訓，甚至成了健身教練，顛覆心臟病患者弱不禁風的刻板印象。

心臟病被學校禁止運動

曹立雯接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示過去身體從沒有出現過不適，直到國小在一次校內健檢中，發現心臟出現雜音，學校發了通知，要家長帶去醫院做後續追蹤，才知道雜音源自於心臟瓣膜閉鎖不全，醫師要求定期回診追蹤。

上了國中後，生活型態和課業壓力較多，曹立雯常常上課到一半就「心痛」，只能趴下休息。心臟的狀況讓爸媽很擔心，醫生也一度懷疑是罕見疾病「馬凡氏症」，要她轉診到醫學中心做進一步檢查，也為此被學校禁止參加任何體育活動。

後來學校舉辦校內越野馬拉松賽，曹立雯積極爭取參賽機會，學校要求她出示醫師證明，媽媽帶她回診也做了運動心電圖和24小時超音波，曹立雯背了一台機器整天，只為了記錄完整數據，徵求醫生同意，讓學校放行。

最後她如願參與到學校活動，班上很多同學不想跑，她卻是千方百計要去參加，大概就是從那時候開始，發現自己對運動的渴望。

珍惜可以運動的點滴

曹立雯天生好動，從國小開始，就不會錯過10分鐘下課的寶貴時間，衝去操場攀爬遊樂設施一下下也開心；體育課對短跑最有興趣，也在課外時間上游泳課；高中、大學時則熱衷打排球，五花八門的運動伴隨她整個成長過程。

對曹立雯來說，「運動」一直在生活裡，雖然表現不是最頂尖，也沒有極致熱愛，但就像氧氣一般，總與自己如影隨形，且不可或缺。

曹立雯表示，從小腸胃就不好，營養吸收有限，所以一直都是四肢纖細的身型，在學校健康檢查，BMI都只有16至17，屬於體重過輕的狀態，明明正常飲食卻常被誤以為在節食。

出社會後，剛好是台灣健身房的流行前期，曹立雯接觸了比較有系統的科學化訓練，從學員身分開始接觸重量訓練，不再弱不禁風，肌力、肌肉量也有一定的基礎，現在BMI回到20%正常水準，配合更準確的營養攝取，體態外表看起來都更健康結實。

她在重訓過程中，獲得滿滿的成就感，透過幾年的經驗積累和專業培訓後，便決心踏入健身教練這個圈子，目前已經第5年了。去年開始，曹立雯重拾荒廢多年的心肺訓練，在疫情最嚴重，不能進健身房甚至停業的那段時日，入手了第一台公路車後，也開始了另一個全新訓練旅程。

這是第一次，她不再只是休閒心態在河濱騎單車，而是真的上山路訓練，把自己比擬成甫接觸重量訓練的學員，訓練過程也經常累到想放棄，驚訝原來心肺能力不如預期，騎車騎到懷疑自己。

但曹立雯告訴自己「老天爺給了我一個後天健康的身體，我也不會辜負，更願意相信沒有征服不了的事，堅持信念就對了！」目前也開始著手三鐵訓練，明年五月想要完成人生第一個標準鐵人賽，測試極限，為自己這幾年的努力立下一個里程碑。

31歲的曹立雯笑說，感謝老天的眷顧，雖然小時候調皮不總是遵照醫囑，依然常常晚睡，也喝咖啡、喝茶，但醫生同意她能運動這件事，宛如為她開了一扇窗，除了避免雲霄飛車等刺激活動，她還是可以持續依靠運動和健康飲食，維持心臟良好運作，追蹤病況20多年來都相當穩定。

是目標達不到，還是自己太害怕而萎縮？

成為健身教練後，曹立雯發現有許多學員跟她一樣，因為很多身體或健康上的問題，不敢開始運動，也不知道怎麼樣好好運動。她常常鼓勵學員，規律重訓之餘，也能去挑戰不同、或是以往體力無法負荷的運動項目，就會發現自己的體能，絕對能超越以往。

在她的鼓勵下，有抗癌成功後卻體能下降的學員，如今可以慢跑半小時以上不間斷；還有從來不敢想要完成馬拉松的媽媽級學員，第一次半馬就完賽；更有被醫師宣告膝關節退化，不能運動的學員，現在可以在假日陪小孩四處旅遊、騎腳踏車。

曹立雯指出，平凡人生裡，她喜歡讓自己持續挑戰，就像重訓慢慢積累，公路車不斷地爬坡、踩踏，不能一次扛起的重量、無法一次達標的山頂，多練習幾次總是能達成。獲得成就感後，就不僅侷限在達成短期目標，而能讓自己在辛苦的訓練道路上，走更長遠。

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，運動是最有報酬率的投資，身體絕對不會辜負你自己。運動更不是年輕人的專利，隨時開始永遠不嫌晚。

勇於嘗試，沒有試過不知道自己極限在哪裡，真的試了之後出現問題或麻煩，再想辦法解決，如果沒辦法解決才換個方向。沒有達不到的目標，只有不夠努力、因為害怕而萎縮的自己。

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