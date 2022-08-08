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墾丁最美風景！超正衝浪比基尼女孩 網喊「想一輩子住在這裡！」

聯合新聞網／ 張念慈
陳雅茹穿比基尼衝浪的身影，被譽為墾丁最美風景。圖片由陳雅茹授權「有肌勵」刊登
陳雅茹穿比基尼衝浪的身影，被譽為墾丁最美風景。圖片由陳雅茹授權「有肌勵」刊登

夏天到了，墾丁海邊常會看到一位穿著比基尼衝浪的正妹陳雅茹，結實帥氣的身影讓網友一秒戀愛「想一輩子住在這裡！」被譽為墾丁最美風景。陳雅茹接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，首度曝光她離開空姐生涯，勇敢追夢的故事。

討厭念書為當空姐努力

陳雅茹從小對念書沒太多興趣，只喜歡運動，就讀體育班，國中第一次跟爸媽出國坐華航飛機，驚豔「空服員的制服好美！」，決心有一天穿上空服員制服，從事這份有趣的工作。

因為學科基礎差，陳雅茹為了考空服員，努力增進英文能力、請家教，專科畢業就考上錄取率只有千分之一的空服員，就此展開15年的空服員職涯。

陳雅茹記得，剛進入空服員領域時，因爲是新人很多事情都不懂，必須問學姐，卻剛好遇到喜歡刁難新人的學姐，愛教不教的，例如最資淺的空姐要負責賣菸酒，她在點免稅品，學姐會故意趴在免稅車上，要她去幫忙廚房、做別的事情，或問問題都一概不理。

還有一次，她飛到日本，同事們約好要一起外出，卻被學姐丟包在飯店大廳空等。「為什麼會有人這樣對我？」當晚陳雅茹暴哭流淚，隔天眼睛又紅又腫。

後來，她發現是這位學姐的問題，學姐對每個新人都這樣。陳雅茹學習慢慢調適自己的心情，把份內工作做好，不讓學姐有把柄來指責她，慢慢的就越做越好。當自己成為學姊後，她也努力好好溝通、傳承，希望扮演好學姐的角色。

不願再為圓理想犧牲家人的愛

空服員工作看似亮麗，其實辛苦不堪。

陳雅茹表示，過年、耶誕、情人節都無法跟家人在一起，無法維繫夫妻情感、固定接送孩子上下學，甚至孩子的生日不能參與，航班延遲了有時候必須讓小孩在保母家臨時過夜，另一半會有怨言，為何不能準時上下班？。

最讓她印象深刻的，是奶奶過世前，她還要飛曼谷班，明明心中焦急擔心見不到最後一面，卻還是得全程要笑咪咪面對乘客，一下飛機已經是凌晨，趕緊坐車回台中和奶奶道別。

但最可怕的，還是生離死別的憂慮。陳雅茹表示，飛行時常遇天氣不好，颱風天時就必須轉機到其他國家；琉球那霸火燒機事件發生時，家人一度聯絡不到她，更是焦急得如熱鍋上的螞蟻，一接通電話就問「你可不以離職？」每天提心吊膽。

「為了圓我的興趣，必須犧牲家人的愛，真的該這樣子繼續下去嗎？」陳雅茹決定離開15年的空服員生活，定居在墾丁開民宿和餐廳，重新開始。

「我根本骨子裡是個漢子」陳雅茹從小就喜歡運動，只要是跟極限運動的相關的更是極度熱愛，喜歡大量冒汗、爆發力，像是衝浪、自由潜水、滑雪、滑板「我覺得極限運動就是自我的突破，一旦成功了就會有成就感。」

陳雅茹指出，因為年紀慢慢增加，更開始注意自己身材體態，而維持體態就必需靠健身、重訓才能雕塑，自從開始健身重訓後，也改善了過去飛行的職業病脊椎側彎的問題，不再痠痛了。

站在對方立場想

從新手空姐，到自己當老闆、創業帶領團隊，陳雅茹表示，我們常常會在很多階段，覺得情感受傷了，其實每個行業最大的問題都是人，每個人個性都不一樣，沒辦法要求大家都跟你一樣，搞定人的問題，其他的都不是問題了。

透過「有肌勵」她想鼓勵更多人，學會去了解每個人，做任何事情多站在對方的立場換位思考一下，如果覺得被傷害了，先想為什麼她這麼說？也是只是因為個性不同，所以理解不同，就能放下不會被情緒淹沒，更能接受自己、理解別人。

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