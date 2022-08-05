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新婚丈夫出軌、被譏你原本就該無怨無悔 紋繡女王：沒有人可以決定妳的人生

聯合新聞網／ 張念慈
「紋繡女王麥麥老師」郭雨寧，從為別人而活，到單身也能獨自享受生活、熱愛上山下海。圖片由郭雨寧授權「有肌勵」刊登
「紋繡女王麥麥老師」郭雨寧，從為別人而活，到單身也能獨自享受生活、熱愛上山下海。圖片由郭雨寧授權「有肌勵」刊登

工作上，郭雨寧是霸氣耀眼的女強人；家庭裡，她卻是委曲求全的無助小女人，全心付出卻換來丈夫出軌「你本來就該無怨無悔」，產後身材肥胖遭譏諷。好不容易掙脫婚姻，她決定好好為自己重新活過！

紋繡女王郭雨寧接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享從為別人而活，到單身也能獨自享受生活、熱愛戶外活動上山下海的精采蛻變。

從小就想當賢妻良母

郭雨寧從小就有生意頭腦，高中時邊讀書邊創業，下課擺攤賣服飾，大學開始做網拍，一年開一家店，大學畢業後就成為四家店的老闆娘，在事業上是人人稱羨的女強人。

雖然外在事業表現看來霸氣，但其實郭雨寧內心一直是個小女人，她渴望結婚、有幸福美滿的家庭，認為婚姻美滿的女人才是完整的人生。

30歲那年，郭雨寧以為遇到了一個適合走一輩子的對象，她用心付出扮演賢妻良母角色，準備三餐、下午茶、宵夜，挺著五個月大的身孕，依然幫對方開公司監工、產後立刻投入雞胸肉販賣補貼家計。她以為，只要努力付出，就可以得到愛。

但先生其實還只是個天真的大男孩，步入婚姻後常常以不負責任的方式過生活。剛結婚兩個月，就開始就有出軌不忠的行為。郭雨寧本來以為，原諒後可以一起克服往前走，先生還是一直無法堅定持續把心思放在這個家庭。

她懊惱問丈夫「我會為你付出那麼多，是因為我愛這個家、我愛你，所以我無怨無悔。」先生卻冷回「你本來就應該無怨無悔」她很失落，為什麼用心經營的愛情，卻遇到這樣的狀況？

五年婚姻中的最後兩年，也因為先生的冷暴力、言語暴力，讓郭雨寧罹患上了憂鬱症，看了兩年的精神科，吃了兩年的藥。

她終於認清，組織一個家庭跟談戀愛是兩回事，組織一個家庭，一起生活，一起度過的難關，往往比兩個人一起談戀愛時困難太多。她選擇了錯誤的對象，自己的婚姻是失敗的，最後終於鼓起勇氣得到家人諒解，離開了這段婚姻。

不願再糟蹋自己

年輕時，為了維持苗條體態，郭雨寧曾經透過減肥藥在三個月內瘦十公斤，但只是不正確的把肌肉減掉；第二次曾認真運動加上飲食控制三個月，瘦到六十幾公斤。

生完大寶後，雖然順利回到懷孕前的體重，但新手媽媽育兒壓力大，她必須每天睡前喝兩隻紅酒紓解焦慮才能入睡，生完二寶後體重沒有辦法回來，一直遭受到先生的言語嫌棄「你的大腿已經黏在一起了，胸部下垂回得來嗎？」

從自己沒有自覺到開始懷疑自己，郭雨寧變得很沒自信，也開始懷疑起自己變的自卑。離婚後，她開始想找回自己，「這段婚姻不只感情受挫，這輩子沒有被人家糟蹋成這樣」決定展開自己新的人生，想讓自己變得更好。

「我想要有翹屁股、有S曲線！」郭雨寧規定自己，每週健身房上兩堂健身教練課，加上飲食控制，自己備餐。雖然一天只吃兩餐，但都是大碗的五穀米加蛋白質或是海鮮，例如烤魚、干貝、蝦子、花枝，一份蛋或菜。連當初每天都要喝的酒都戒了，朋友開玩笑說「怎麼可能？你是誰？」作息變早睡早起。

郭雨寧表示，運動後，體態變得緊實，體力也變好很多，生完第一胎後肩膀、脖子很容易緊繃，甚至起床雙手都還會麻，看了中醫西醫都沒有用，也做了更像檢查也找不出原因，如今症況改善很多，不用刻意挺胸，也不會駝背。

她笑說，自己小時候什麼都拒絕、哪裡都不想去，出去玩怕跌倒，朋友邀學檔車自己推說下次再學好了，離婚後什麼都想開了「就走啊！」不論是爬山、溪降瀑布、自由潛水考執照，她都樂在其中，更成為「紋繡女王麥麥老師」桃李滿天下。

勇敢離開不好的環境

郭雨寧表示，很多人的婚姻不幸福，卻因為希望給孩子健全的家庭，或不願意背負外界對失婚的批判，只好選擇委屈，沒辦法離開不好的環境。但其實你活得好不好，孩子都知道。離婚後，兩個小孩反而變開心快樂，可以不在父母吵架環境裡長大，也能享受父母兩邊滿滿的愛。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人，人生只有一次，一定要努力讓自己更好，離婚沒什麼不好，生完孩子體態變差，沒什麼不好，重點是我們怎麼讓自己變好變完美，讓人生變精彩。沒有人可以決定妳自己的人生，只有你辦得到，我每天都努力讓自己更好，你一定也可以做得到。

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