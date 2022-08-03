29歲糖尿病三高纏身 他花5年甩肉51公斤考取健身教練證照

對林耿毅來說，就算體重高達126公斤，圓滾滾的外型從來都不曾困擾他。直到29歲糖尿病等三高問題找上門、婚姻破裂自卑無助，他決心認真甩肉，花5年減重51公斤，更取得健身教練證照，找回健康也找回自信的自己。

「這是一個一輩子都是胖子的減重故事！」林耿毅接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己怎麼吃、怎麼運動，希望幫助更多肥胖、三高問題患者重拾健康人生。

一輩子都是胖子

林耿毅從小就胖，國小畢業時身高156 公分、體重就有65公斤，雖然求學階段喜歡打籃球，但只是喜歡運動不會對瘦身有幫助，學生時期身型圓潤，但大家都很喜歡他，也不會因此不自信，加上愛吃消夜、喝酒，更加速肥胖，一路胖到126公斤。

29歲那一年，醫生宣判他有糖尿病、高血壓、高血脂，就算不斷喝水還是覺得口渴，年紀輕輕時就必須每天吃藥控制病情、打胰島素控制血糖。

他驚覺自己的人生出了錯，開始慢慢控制飲食，緩慢的減重雖然使病情減緩一些，但還是需要每天用藥物控制，人生非常黑暗，雖然不想跟藥物共度一輩子，卻又無能為力。

反覆減重失敗

林耿毅嘗試減肥，把晚餐的澱粉拿掉不吃，減去了10公斤並維持了3至4年的時間，體重到達112公斤。

後來，他為了穿上帥帥的球衣，開始嘗試第二次減肥，採取極端的減肥方式，三餐只吃無糖豆漿、肉、蛋和青菜，短短4個月減了20公斤，但是過程非常痛苦，體重降到92公斤，卻僅維持半年，不久又復胖到98公斤。

3年前，林耿毅因為創業開設清潔公司，忙於工作疏於經營婚姻，和妻子離異成為單親父親，「這輩子都是一個胖子，現在又離婚了，我的人生真的很失敗！」他的心理崩潰了，決心透過瘦身找回自信「我想要不一樣的人生，一輩子都是胖胖的，想看看自己瘦下的樣子！」

林耿毅開始到健身房運動，從團體健身課開始到上一對一教練課，為了加速完成目標，他每天訓練2.5小時，一個禮拜最多只安排一天休息日，有時候還不敢休息，只有三大節慶時會連休2、3天，不敢鬆懈訓練，相信身體不會騙人，肌肉會告訴你答案，對於飲食的熱量斤斤計較，每天記錄著熱量不敢多吃。

然而，龐大的心理壓力，就算心理素質再強大有一天也會被擊垮。可怕的溜溜球效應找上了林耿毅，低熱量飲食、長時間斷食，造成身體營養不足、狂掉頭髮，加上過度的訓練壓力、暴食的代償行為狂做有氧，焦慮時卻又靠著無意識進食來紓壓、吃完大餐後再罪惡的責備自己。

林耿毅得到嚴重的爆食症，他不斷狂塞高糖、高熱量的食物，卻都沒有飽足感，再反覆懊悔為什麼吃這麼多垃圾食物？他覺察到了自己黑暗的一面，原來，自己走在迷失的道路，太多的知識反而讓自己失去了方向，走了好多的歪路跟遠路，忘了最初減肥的目的及喜悅。

健身也健心

他學習放慢腳步，試著找尋自己的飲食方式及運動模式，學習認識飲食的重要、研究食物的營養素，配合生活步調，聆聽身體的聲音，訓練身體的同時也照顧心理，讓身心和食物和平共處的正念飲食，真正達到健身也健心，體重也下降到75公斤。

如今，林耿毅的三高問題都沒有了，不再需要靠藥物治療。去年12月，他考取健身教練證照，設立里程碑，今年打算考減重管理師、明年計畫考心靈成長的相關證照，期待身心靈都能同步成長。

更棒的是，他和家庭的關係也改善了。離婚後，他帶著兩個孩子生活，透過努力經營關係、妥善安排時間，讓孩子感受到爸爸的改變和用心，父子相處就像好朋友、哥兒們，父子三人會一起運動。

慢慢來比較快

林耿毅表示，健身和減重會卡關，會有停滯期，可能會走很多歪路和遠路，不如期待時會恐慌，但只要確立好目標後，勇敢的往前走，內在誠實面對、外在全力以赴，撐過去，就可以邁向更好的自己。套用在人生道裡，也是如此。

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人，所有的事情貴在堅持，好好享受這熱情，豐盛自己的人生，每一步都是累積、都是進步，走的穩才走的遠，慢慢來比較快，這樣才能持久執行，長長久久的走一輩子。

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