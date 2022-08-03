有片｜一週的營養健康準備起來！營養師的14道便當菜料理全公開

現代人生活忙碌，三餐不是外食就是叫外賣，營養和衛生條件堪虞，也容易過量造成肥胖，疫情又使得外食不便，漸漸地許多人開始回歸自帶便當。因應許多網友詢問便當菜料理，黃君聖Sunny營養師特別規劃、教大家如何準備一週的營養便當菜，方便大家依樣畫葫蘆，省卻不少煩惱。

2022-08-03 17:00