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有片｜一週的營養健康準備起來！營養師的14道便當菜料理全公開

聯合新聞網／ 楊惠晴
自己做的便當營養衛生又健康！圖片／Canva
自己做的便當營養衛生又健康！圖片／Canva

現代人生活忙碌，三餐不是外食就是叫外賣，營養和衛生條件堪虞，也容易過量造成肥胖，疫情又使得外食不便，漸漸地許多人開始回歸自帶便當。因應許多網友詢問便當菜料理，黃君聖Sunny營養師特別規劃、教大家如何準備一週的營養便當菜，方便大家依樣畫葫蘆，省卻不少煩惱。

黃君聖Sunny營養師這次總共分享了14道料理，包括2道全穀雜糧類、5道蛋白質料理、7道蔬菜類，每道料理的食材及作法則由安安媽咪親自示範煮給大家看，上班族可以利用假日在家一次準備起來放冰箱冷凍。詳細作法快快點開影片來看看！

14道按照類別製備起來的料理需要再分袋秤重裝好，黃君聖Sunny營養師建議大家吃兩份的碳水化合物約120克，蔬菜類可以混搭一餐吃到兩份，份量加起來大約是150克，蛋白質則建議帶三份，肉類的話大約90公克左右，但如果是植物性蛋白質，可以吃多一點份量秤到120克左右。

當然，主食之外還可以搭配一份水果及堅果，下午茶再喝個乳品，這樣就是非常均衡的一餐了。想了解更多關於美味營養的便當料理分享？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。自己準備的便當吃起來安心又健康！

原始影片

黃君聖Sunny營養師 YT

黃君聖Sunny營養師 FB

黃君聖Sunny營養師 IG

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