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有片｜喘、疲倦、腦霧？透過運動改善長新冠後遺症！

聯合新聞網／ 楊惠晴
跑步、快走或騎車等有氧運動能有效改善長新冠。圖片/Canva
跑步、快走或騎車等有氧運動能有效改善長新冠。圖片/Canva

時值夏季，全台疫情趨緩，隨著確診人數的下降，後遺症問題卻陸續浮現，其常見的症狀有喘、疲倦、胸痛甚或腦霧，對人體的影響不可輕忽。除了飲食調養之外，研究發現運動訓練是可以改善長新冠後遺症的傷害。

但什麼類型、強度的運動最適合？超核心健身中心創辦人威力教練將從相關實驗結果及運動生理角度，與大家分享他所提供的運動訓練建議，快點開影片來看看。

根據影片中威力教練所提供的資訊，由於感染COVID-19，人體有細胞發電廠之稱的粒線體功能出現障礙，因此導致所謂慢性疲勞症候群。而透過運動來提升粒線體功能，藉此恢復體能，是經過科學實證十分有效的方法之一。

要鍛鍊粒線體功能，威力教練建議強度穩定的中低度有氧運動，例如跑步、快走或騎車，最好一週可以安排三次，每次三十分鐘，這樣可改善長新冠對人體帶來的負面影響，更能有效提升運動表現。

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原始影片

超核心健身中心Hypercore Fitness YT

教練教你三分鐘學會啞鈴划船：https://bit.ly/3HNYGdX

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