北一女畢業、考上台大卻不開心？ 逃離冒牌者症候群，學會欣賞自己

李炘怡是社會新鮮人，頂著台灣大學工商管理學亮眼學歷，畢業前就找到滿意的好工作，對很多人來說，她是標準的人生勝利組。但其實李炘怡一直覺得自己不夠好、不配擁有一切，「冒牌者症候群」一直深深苦惱著她。

李炘怡接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享如何走出「我不夠好」的自我否定，學會欣賞自己。

想符合所有人的期待

身為家中成績最好的孩子，李炘怡從小就備受周遭親友師長稱讚，給予很高的期待，她對自己要求很高，想符合大家期待，也想符合對自己的期待，成長的道路上一直很順遂，表現優秀又傑出。但她似乎不開心「我好像沒有那麼好？那我必須更努力營造這麼好的形象。」

「原來比我優秀的人那麼多！」考進北一女，是李炘怡第一次嘗到挫敗。她發現，身旁到處都是優秀的同學，很多人輕輕鬆鬆就可以得到優異表現，展現自己永遠達不到的成就。

她決定認清事實，理解每個人都有自己的天花板，清楚自己的極限在哪裡，如果怎麼考試都無法贏過天才同學，智商以外她可以做的就是勤勞，透過課外活動找到自己的發亮點，例如從事畢典相關、班級事務，展現自己的價值。

另一個心理上很大的挫折，來自容貌焦慮。

在社群媒體上有太多美好的人設，「我覺得我好像需要變成那樣，才會值得被喜歡，但是我根本無法掌控啊，不管怎麼努力，都還是會有長得比我更好看的人，」人外有人天外有天，李炘怡更覺得自己不夠好。

運動讓自我認同更好

高三指考衝刺時，為了保持體力，李炘怡養成每天慢跑習慣。大學被拉入系隊打籃球中鋒，同時透過學校課程學習高爾夫球，出社會後主要以重訓有氧、羽球、高爾夫練習場為主，搭配籃球、健行、滑雪練習場鍛鍊體力。

李炘怡表示，為了降低容貌焦慮感，她透過運動維持體態，除了增肌、不發胖、強身健體外，多巴胺也幫助情緒穩定，並且讓她自我認同更好。運動在忙碌的日常裡，對她來說算是喘息的時間。

透過運動找回正能量，李炘怡也學會少看過度包裝的社群、多關注現實，肯定自我的努力，找回對自我的價值認同。

設定正確目標享受結果

曾經為冒牌者症侯群所苦，如今李炘怡學會透過設定正確目標，降低挫折感。

例如，提到運動，多數人可能會想到要變成某種標準身材，但其實任何身體樣態都是值得被欣賞的，健康、快樂才是應追求的目標。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，如果有想追尋的目標，可以從小目標開始設定，一個一個完成。關鍵是設定正確的目標，不要設定不能控制的事。

例如我不是設定要瘦到幾公斤，或一定要怎樣的體態，而是設定一周要運動幾次。以工作來說，我不是設定未來要在公司擔任某職位，而是設定我要怎麼努力，才可以擁有符合我工作的能力。

不要設定太遙遠的目標，而是去想像我未來道路長怎樣，會需要哪些能力？透過設定正確目標，每一步都小小的完成，慢慢的，你就發現自己有一天達到這個目標了。

但她也建議同時要想很多備案，不要把目標設死，以免達不到就覺得失敗受不了，比較不容易挫折，可以阻斷自我否定的惡性循環。

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