有片｜減肥也能放心吃！低卡健康清爽的優格藍莓蛋糕
減肥的時候只能痴痴望著櫥窗裡美味的各式蛋糕？既然害怕外面市售的蛋糕熱量太高不敢吃，何不自己動手做？親切温和的日本型男主廚MASA老師教大家做一款低卡健康、清爽好吃的優格藍莓蛋糕，作法非常簡單，任何人都能輕易上手，快點開影片來學學！
首先製作蛋糕的底部，將25克奶油隔著温水融化，30克的消化餅乾放入密封袋內用桿麵棍壓碎，加入奶油攪拌均勻，放入蛋糕模型鍋用湯匙整理壓平，可再用一只底部平坦的杯子壓實一點，最後放入冰箱凝固。
接著準備主體食材，無糖優格300克、鮮奶油100克、砂糖30克、雞蛋2個、低筋麵粉20克。作法是一一將上述食材分別加入攪打均勻，然後倒入蛋糕模型鍋內，烤箱預熱170度，烘烤35~40分鐘，時間和温度可以微調整。然後製作藍莓醬，先以砂糖和檸檬汁醃30分鐘，再以中小火煮到濃縮後，放到冰水裡冷卻即成。
MASA老師利用優格來取代熱量較高的乳酪，不僅口味可以維持一樣的濃郁，最重要是能夠控制熱量，讓人可以放心大膽的吃。想了解更多關於低卡減脂食譜嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤，就算不加藍莓醬也一樣好吃喔！
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