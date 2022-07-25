科技人應酬喝酒和嘔吐物睡一夜 她懊惱：我為什麼把自己活得那麼嘔心？

鋼管舞老師張瑩擁有蜜桃翹臀、水蛇腰，被譽為「人妻好嫉妒、人夫狂追蹤的正妹」，但其實她5年前還是個朝九晚五的科技業上班族，直到喝酒應酬和嘔吐物睡一夜、親人過世卻趕不回，才驚覺「我為什麼把自己活得那麼嘔心？」

張瑩接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享自己如何走過頹廢過往，透過運動找回自主人生的歷程。

從不運動的泡芙女孩

張瑩表示，很多人認識她都是因為她教健身和鋼管舞，其實剛開始健身的時候，她也是一個朝九晚九的科技業上班族，當時任職於品牌方行銷，因為工作常常要出差、辦很多場活動，作息極度不規律。

因為討厭運動，她一直都腰粗、屁股扁平，是標準的泡芙女孩，身體狀況差到生理期來時，會痛到要去醫院打止痛針。更糟的是，她有暴飲暴食的症狀，工作壓力大的時候會狂吃垃圾食物，然後心生愧疚感後，再去催吐...。

到中國出差必須和客戶拚酒，她常常喝酒喝到直接吐在飯店的床上，和嘔吐物睡一晚。每次睡醒都懊惱不已「幹嘛把自己活成那麼嘔心？工作可以輕鬆一些，為什麼這樣對待自己，在錯誤的地方努力？」

感情破碎、工作緊繃，讓她身心俱疲，直到有一天她在中國郊區大山裡出差，當晚又是陪著客戶狂喝酒，卻接獲阿公中風過世的消息，她才意識到「無論這個人生前過得多麼輝煌，失去健康的身體，要付出的代價多麼慘痛！」

「我一定要開始為自己的身體做些什麼！」張瑩思考，過往整個家族都沒有運動習慣，每個人身體都很差，常常生病，她不願這樣的循環最終在自己身上應驗，決心做出改變。

健身是唯一正向回饋你的投資

開始健身的時候很孤單，只有自己，張瑩每天面對忙到沒時間運動的無力感，唯一支撐她下去的信念，就是「健身是唯一正向回饋你的投資」。

她先去買網絡上網美的公版菜單去練，也試過跟著健身APP練，但她發現：「那都是別人的東西，根本不適合我自己，別人就是可以按時把整個菜單跑完，我做完第二組就已經累癱然後放棄。」

那是她第一次鼓起勇氣找私教，然而過程並不是那麼愉快。換過幾個健身房私人教練，但因為她的心思比較細膩，每次教練總是嚴厲到讓她每次去上課的前一晚，都害怕得睡不好。

她也曾經拿著自己想要的歐美身材給教練，再三強調：「我不要變成有氧女孩，我要曲線」教練卻輕蔑地對她說：「你放棄吧，我教過那麼多學生，憑你的亞洲基因，想要那樣的翹臀就不可能。」

於是，張瑩抱持著對女性臀部圓潤豐滿、細腰背殺的綜合美感、完美比例的極致追求，決定自己研究健身，從論文、書籍、期刊、影片、論壇，她無所不學，把自己當小白鼠實驗，和美國運動學者交流，參與國外訓練課程，考取健身教練、矯正運動專家證照。

張瑩是鋼管舞老師，教學生如何展現自我。圖片由張瑩授權「有肌勵」刊登

鋼管舞幫身體更柔軟

因為健身，張瑩發現自己的身體曲線雖然變好，卻顯得僵硬，有一天我看到空中鋼管的舞蹈影片，旋轉著的管上舞者，好像小時候八音盒裡面的公主，看著看著她逐漸著迷，下決心開始學習鋼管舞，更成為鋼管舞老師。

常有人問她，為什麼要跳鋼管？為什麼要色情不穿衣服？

其實，穿越少是為了增大與管的摩擦力，每個運動都有屬於它自己的規範和魅力，鋼管舞是極度需要身體協調、意志力，很痛不舒服的極限運動，但只要願意撐過，會驚喜發現原來肢體在鋼管上可以呈現不同情緒。

光努力不如找好方法

如今，張瑩是鋼管舞老師、健身教練、運動矯正專家，專精皮拉提斯、疼痛改善，也斜槓軟體公司的品牌行銷，即便疫情爆發沒辦法上實體課，也可以透過轉推線上課程，讓即便是在美國的學生，也能持續跟她學習。

跳舞的過程中，她也發現為什麼身體很緊繃？該用力時卻不用力？原來，一切來自於和自己的對話不夠多，個性影響了身體，透過運動，她和自己的身體更親近了。

家人因為她的關係開始運動，也有許多對自己沒自信、渴望改變的學生在張瑩的陪伴下，願意為健康嘗試更多努力，找到自我的存在價值。

透過「有肌勵」，張瑩想鼓勵更多人，很多事情就像健身一樣，光有自制力和熱情是不夠的，好的方法就像真理一樣會讓你自由，你不用一輩子苦苦減肥或克制自己卻無法突破。只要願意給自己踏出第一步的機會、每天抽出一個小時嘗試改變，有付出必有收穫。

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