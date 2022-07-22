疫情重創，美女櫃姐被笑淪美食外送員？她霸氣回：人若精彩，天自安排！
疫情前，林穎是在免稅店服務的美美櫃姐，疫情造成旅客減少她被迫失業。為了生計，她當過美食平台外送員、到處打工，被譏笑人生完蛋了，但她始終沒有放棄努力，順利考上健身教練證照，鼓舞更多人活出精采人生。
林穎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享疫情帶給她人生的巨大改變。
我是很差的人
林穎表示，過去屬於沒有自我的人格特質，遇到挫折總是找朋友、另一半訴苦，過度的把情緒依賴在別人身上，但卻總是無形中給對方太大壓力。當遇到批評意見時，她也會自卑的覺得對方說的都是對的。
例如她在免稅店擔任櫃姐，如果主管質疑她「你長得那麼文靜，一定不敢跟客人開口，你就是做不到，你是不是不適合這裡？」被另一半批評「你不應該穿V領衣服太裸露、當櫃姐到處聊天就是水性楊花」她就會接受這樣的暗示效應，覺得自己很不堪。
當這樣的負面能力吸收越來越多，林穎不斷接收別人貼在自己身上的標籤，越發覺得挫折、不被肯定，覺得自己很差，原本活潑的個性逐漸變成內向，只想努力委屈自己，討好別人。
疫情被惡意逼退離職
林穎體型偏瘦有肌少症現象，常常經痛，加上工作需要久站，身形圓肩駝背、腹部累積大量脂肪。為了改變健康狀態，開始接觸健身，沒想到健身意外改變她的人生。
一起健身的朋友鼓勵她，不要活在別人眼神下，就像重訓遇到瓶頸下就撐下去，繼續做大重量，沒有付出沒有收穫。她也改變飲食習慣，體態慢慢變好，重訓後更感覺生活壓力被拋卻，持續保持運動習慣也讓生活更自律。
健身的成功經驗，幫助林穎在工作上找到突破辦法，透過優質服務締造亮眼的業績，但疫情衝擊，免稅店生意大受影響，她遭到惡意逼退，長達七個月沒有收入。
為了求生存，她不論是列記時薪的工讀生、或是診所助理、美食平台外送員工作都接，過去美美櫃姐如今忍受風吹日曬雨淋跑外送，不少人耳語譏諷「怎麼活成這樣？人生完蛋了吧？」但林穎依然沒有放棄想讓自己更好的盼望。
做喜歡的事帶著別人變更好
林穎持續維持健身習慣，在大家鼓勵下順利考取健身教練證照，成功轉職成為健身教練。
她深入了解學生的飲食習慣、生活歷程，給對方客製化的指導。例如有一個男生過去自己練很久，但重量和身形一直上不去，林穎有天偶然發現對方姿勢錯誤，稍微給予調整建議，對方發現照著指示做改變很多，從此成為忠實學生。
「好好的運動，好好的審視自己喜歡的事情，就可以學會怎麼樣從喜歡的事情出發，好好處理自己的情緒。」林穎整個人變得樂觀，也幫助更多人開始愛上運動，找到自在和快樂。
人若精彩天自安排
以前的林穎，非常的在意旁人和交往對象所說的話與看法，會因為旁人有意或惡意的嫌棄與貶低，常常一蹶不振，產生自卑感認為自己不夠好。
如今她學會「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」
透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，不應滿足別人的眼光而對自己情緒暴力，不要為了配合別人眼光演出或不做某件事，活成不是自己的模樣。只有學習做自己，當真正把自己顧好後，你會發現全世界也開始在幫你，自然心想事成，感受到天自安排的美好。
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