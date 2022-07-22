快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

歐洲燒40度熱浪、今夏熱死上千人 以後會是常態？

疫情重創，美女櫃姐被笑淪美食外送員？她霸氣回：人若精彩，天自安排！

聯合新聞網／ 張念慈
林穎突破疫情困境，考上健身教練證照，鼓舞更多人活出精采人生。圖片由林穎授權「有肌勵」刊登
林穎突破疫情困境，考上健身教練證照，鼓舞更多人活出精采人生。圖片由林穎授權「有肌勵」刊登

疫情前，林穎是在免稅店服務的美美櫃姐，疫情造成旅客減少她被迫失業。為了生計，她當過美食平台外送員、到處打工，被譏笑人生完蛋了，但她始終沒有放棄努力，順利考上健身教練證照，鼓舞更多人活出精采人生。

林穎接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享疫情帶給她人生的巨大改變。

我是很差的人

林穎表示，過去屬於沒有自我的人格特質，遇到挫折總是找朋友、另一半訴苦，過度的把情緒依賴在別人身上，但卻總是無形中給對方太大壓力。當遇到批評意見時，她也會自卑的覺得對方說的都是對的。

例如她在免稅店擔任櫃姐，如果主管質疑她「你長得那麼文靜，一定不敢跟客人開口，你就是做不到，你是不是不適合這裡？」被另一半批評「你不應該穿V領衣服太裸露、當櫃姐到處聊天就是水性楊花」她就會接受這樣的暗示效應，覺得自己很不堪。

當這樣的負面能力吸收越來越多，林穎不斷接收別人貼在自己身上的標籤，越發覺得挫折、不被肯定，覺得自己很差，原本活潑的個性逐漸變成內向，只想努力委屈自己，討好別人。

疫情被惡意逼退離職

林穎體型偏瘦有肌少症現象，常常經痛，加上工作需要久站，身形圓肩駝背、腹部累積大量脂肪。為了改變健康狀態，開始接觸健身，沒想到健身意外改變她的人生。

一起健身的朋友鼓勵她，不要活在別人眼神下，就像重訓遇到瓶頸下就撐下去，繼續做大重量，沒有付出沒有收穫。她也改變飲食習慣，體態慢慢變好，重訓後更感覺生活壓力被拋卻，持續保持運動習慣也讓生活更自律。

健身的成功經驗，幫助林穎在工作上找到突破辦法，透過優質服務締造亮眼的業績，但疫情衝擊，免稅店生意大受影響，她遭到惡意逼退，長達七個月沒有收入。

為了求生存，她不論是列記時薪的工讀生、或是診所助理、美食平台外送員工作都接，過去美美櫃姐如今忍受風吹日曬雨淋跑外送，不少人耳語譏諷「怎麼活成這樣？人生完蛋了吧？」但林穎依然沒有放棄想讓自己更好的盼望。

做喜歡的事帶著別人變更好

林穎持續維持健身習慣，在大家鼓勵下順利考取健身教練證照，成功轉職成為健身教練。

她深入了解學生的飲食習慣、生活歷程，給對方客製化的指導。例如有一個男生過去自己練很久，但重量和身形一直上不去，林穎有天偶然發現對方姿勢錯誤，稍微給予調整建議，對方發現照著指示做改變很多，從此成為忠實學生。

「好好的運動，好好的審視自己喜歡的事情，就可以學會怎麼樣從喜歡的事情出發，好好處理自己的情緒。」林穎整個人變得樂觀，也幫助更多人開始愛上運動，找到自在和快樂。

人若精彩天自安排

以前的林穎，非常的在意旁人和交往對象所說的話與看法，會因為旁人有意或惡意的嫌棄與貶低，常常一蹶不振，產生自卑感認為自己不夠好。

如今她學會「花若盛開，蝴蝶自來，人若精彩，天自安排」

透過「有肌勵」，她也想鼓勵更多人，不應滿足別人的眼光而對自己情緒暴力，不要為了配合別人眼光演出或不做某件事，活成不是自己的模樣。只有學習做自己，當真正把自己顧好後，你會發現全世界也開始在幫你，自然心想事成，感受到天自安排的美好。

延伸閱讀

背腳胸臀四部位，女生健身必做入門攻略

練好「非洲式彎腰」，腰背軟Q走路輕鬆

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

疫情重創，美女櫃姐被笑淪美食外送員？她霸氣回：人若精彩，天自安排！

疫情前，林穎是在免稅店服務的美美櫃姐，疫情造成旅客減少她被迫失業。為了生計，她當過美食平台外送員、到處打工，被譏笑人生完蛋了，但她始終沒有放棄努力，順利考上健身教練證照，鼓舞更多人活出精采人生。

有片｜常常覺得腰椎僵硬、大腿僵直嗎？物理治療師教你3招舒緩緊繃！

現今生活步調快速，造成許多人肌肉緊繃，長時間下來會導致肌肉僵硬，若在腰部已經緊繃的狀態下，又提重物則可能會造成椎間盤突出，此時許多人會選擇伸展緩解，但過度的伸展卻會造成不好的影響，今天「生生優動」的陳宗威物理治療師就要來教大家，只要三招在家就能正確舒緩緊繃！

比母親還親！保母癌逝她罹嚴重憂鬱症狀 做對一件事走出來

對鐘渝賀來說，保母是出生後，除了父母之外，最親近的人。她從小由保母帶大，7歲以前24小時都住在保母家，就像對方家的小女兒，大學時保母癌逝，讓她情緒崩潰，出現嚴重憂鬱症狀，不知道人生該何去何從。

有片｜居家運動好多種！試試這個八分鐘運動，臀腿、核心和手臂一次收錄！

運動不難，難就難再維持運動習慣，對於沒有運動習慣的人來說，無法養成往往在於跟著影片做太難，時間又太久，也因此「草魚禾ＳＵ」要和我們推廣這個八分鐘運動，每天使用零碎時間的八分鐘就能做運動，且一次包含了臀、腿、核心和手臂，解決了一般上班族常見的久坐、下半身水腫等問題。

有片｜當下酒菜也適合！美味健康低卡的豆腐海帶芽和風沙拉

減肥期間輕食沙拉是許多人的首選，因為沙拉的主食材不外乎蔬果，是抗癌、抗老化、控制體重的好夥伴，但除了顏色鮮艷的蔬果，千萬也別忘了補充蛋白質。日本型男主廚MASA就要教大家做一道不用開火、可以快速完成、漂亮好吃又很營養的豆腐海帶芽和風沙拉，等不及快點開影片跟著做！

女大生宿舍前被恐怖情人爆打 身旁人檢討她「你是不是做錯什麼？」

一輩子一次的初戀，該是甜中帶酸令人難忘的，對Poca來說，卻只是滿滿的夢靨和傷痕。大二遭遇恐怖情人、被跟蹤騷擾爆打，身旁人卻檢討是她的問題，讓Poca喪失對人性的信心。 走過人生黑暗，Poca如

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。