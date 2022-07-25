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有片｜久坐不動髖部疼痛？利用簡單的馬克操減緩不適感

聯合新聞網／ 楊惠晴
久坐或姿勢不良最容易造成髖部疼痛。圖片/Canva
久坐或姿勢不良最容易造成髖部疼痛。圖片/Canva

忙碌的上班族，有時候早上一進辦公室後幾乎就一路坐到下班，久坐和姿勢不良例如翹腳，容易造成髖部承受較大的壓力，下半身的氣血循環變差，連帶造成水腫、腰痛、肩頸痛等問題。針對久坐所引起的髖部疼痛，可以利用馬克操簡單的幾個動作來開髖舒緩不適感。

「馬克操」是許多田徑選手或路跑者都會做的訓練。由於一般大眾並非運動員，為了符合居家環境，由「照護線上」的白映俞醫師親自示範改良過後的馬克操，教導大家三個基礎動作，再搭配三個移動方式的組合，可以幫助改善髖部緊繃的肌筋膜。馬上點開影片跟著做！

這套訓練的三個基本動作是抬膝、踢腿和後勾，而三個移動方式分別是行進、踮步、跑動，根據「動作＋移動方式」的組合可以多樣化練習。當然，如果家裡空間不是很寬敞，可以原地做動作就好，最主要是先練習穩定姿勢與增加關節的靈活度，白映俞醫師強調，剛開始要練好的動作是站立的時候能夠做好基礎的姿勢。

久坐族想要改善疼痛，唯一的方法只有多多活動，看完影片，不妨就從即刻起，每天早晨提早十分鐘起床或者利用工作空檔做點馬克操伸展動作。想了解更多關於運動健身的分享嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。久坐不健康，趕快動起來！

原始影片

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照護線上FB

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